國民黨桃園市長候選人張善政。（袁庭堯攝）

前高雄市副市長李四川。（袁庭堯攝）

九合一選戰進入選前黃金周，國民黨高雄市長候選人柯志恩今舉辦「高雄奇蹟人民作主」團結大會，現場重現經典國旗海、巨幅國旗，包含張善政、李四川、朱立倫以及韓國瑜都前來站台。張善政大讚柯志恩資歷豐富，未來一定能成為非常棒的市長；李四川則說，希望疼惜他的人，也能夠用選票投柯志恩，還給韓團隊公道。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今舉辦「高雄奇蹟人民作主」團結大會，包含國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、國民黨桃園市長候選人張善政，以及前高雄市副市長李四川都將登台助講。活動尚未開始前，就已經有不少韓粉提早先來用水瓶、水壺和帽子卡位，隨著熱場活動開始，支持者高舉小國旗吶喊，巨幅國旗也提早進場，先掀起一波高潮。

上台助講的國民黨桃園市長候選人張善政說，看到大家如此支持他，就像在桃園一樣，他提到，桃園選情緊繃，蔡英文總統到桃園數次，地方中央資源大力砸下去，深恐桃園被國民黨拿回來，他有把握，也期待高雄有機會，目前選舉分秒寶貴，今天願意到高雄，就是柯致電給他，就絕對要支持她。

「做什麼像什麼！」，張善政說柯志恩曾擔任許多角色，現在也可以變非常棒的市長，她會把高雄許多事情做到全台第一名，這次來到高雄，就是要告訴大家她有多好，希望大家能珍惜柯志恩。

前高雄市副市長李四川說，自己很少在批評人，但是陳其邁日前在政見會談了幾點，自己必須好好回應。李四川痛批，陳其邁說台積電來了，但台積電來了嗎？只贏來高房價來了，還有人說台北市長候選人陳時中把高雄2間房子趁高價賣掉，「我們拿鐵鎚的，不說白賊話」，不要說完台積電要來，結果又暫停，這不是欺騙嗎？

李四川更不滿說，陳其邁稱韓市府「爬樹預防登革熱」，但事實並非如此，而是韓團隊努力清水溝才沒有登革熱，但今年登革熱、蚊子又來了，「他講這個有公道嗎？他說我們1年多是空轉，我不認為我們有空轉」。更酸，陳其邁總是說「緊緊緊」，「他有比我拆橋快嗎？我拆了5個陸橋、填了2個地下道」、Ubike跑整個高雄市。

李四川也提到，很多人問為什麼他不來選高雄市長，因為自己只會拿鐵鎚，而黨主席朱立倫找了會拿麥克風、鐵鎚的柯志恩，論口才、學經歷都很好，希望疼惜他的人，也能夠用選票投柯志恩，為韓團隊講公道話，並且議會要過半，才能有監督的力量。

國民黨黨主席朱立倫開頭說，民主就是人民作主，是要喊給民進黨聽的，高雄要證明民主是人民作主，他認為，柯志恩的學歷、經歷及能力都超越民進黨候選人，像是張善政學經歷也遠遠超過民進黨候選人，他認為，柯志恩很勇敢，小蝦米扳倒大鯨魚，要展現人民力量精神，每票要出來投，用人民力量打敗民進黨。