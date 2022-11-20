今天是世界兒童人權日，監委王美玉表示，少子化下，我國兒少人數驟減，但受虐兒少卻不減反增，我國日前舉行完成了兒童權利公約第二次國家報告國際審查會議，監察院在通過我國兒少保護安全網調查報告後1年，編印成「為兒少生命織網」一書，希望各界能看見兒少脆弱的處境、聽見他們的哭聲，讓他們平安、健康的長大。

王美玉指出，還記得4歲女童小恩嗎？104年監察院提出調查報告，就指出屬於高風險家庭的小恩被各自為政的行政部門層層漏接，導致年僅4歲，被父親毆打致死棄屍山區，政府單位卻毫不知情，她死後7年，被虐殺的真相才水落石出。

王美玉提及，沒想到在政府推動社會安全網之後，也是年僅4歲的彤彤，還是被漏接了3次，她的哭聲像是被整個系統消了音，沒能被聽見，生前不僅被嚴重虐打到住進加護病房，驗屍結果還發現有毒品反應，她被餵食毒品致死，這無異地沉痛回答了我們，政府幫兒少織出的安全網仍有破洞。

王美玉說，除了社政孩子的哭聲，司法兒少的遭遇也是令人捶心肝，但這些孩子在安置機構被虐打、性侵，都不敢出聲求救，只能忍耐，「讓我們不禁要問，政策的變化與落實，真的照顧到每位兒少的脆弱生命了嗎？」

王美玉在「為兒少生命織網」這本書中的序言指出，「強化社會安全網」第一期計畫於109年結束，110年至114年續行第二期，「少年事件處理法」也在刪除第85條之1規定後，109年讓觸法兒童回歸社政與教育單位接手，並規畫在112年讓曝險少年回歸行政輔導，「在一波波政策轉型與司法轉向的浪潮下，兒少的生命與機會能否被好好接住？他們微弱的聲音，政府和社會聽見了嗎？」

王美玉表示，不論是尚未進入體系就殞落的幼兒、或者已進入服務體系卻無法擺脫虐待輪迴的兒少、頻繁流浪轉換安置處所的兒少、結束安置卻難以自立的徬徨少年、系統追不到的司法少年、在社政及司法體系間流轉顛簸的跨界兒少，這些孩子都是在政府層層兒少保護安全網下不應該被漏接的孩子，他們的聲音，亟待社會大眾仔細聆聽。

王美玉強調，希望透過這項調查與出書喚起社會共鳴，能打破政府機關本位的藩籬與高牆，看見兒少的處境，聽見他們的聲音，尤其是哭聲，才能好好接住、帶起這些孩子，讓他們平安、健康的長大。