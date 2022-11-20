熱心支持者送上糧食加油打氣，鄭運鵬當場開吃上演吃播秀。(蔡依珍攝)

立委余天今下午陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在桃園區車隊掃街。(蔡依珍攝)

立委余天今下午陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在桃園區車隊掃街。(蔡依珍攝)

立委余天今下午陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在桃園區車隊掃街，余天坦言因為愛女「綺綺」余苑綺病逝的事情，今年沒有辦法全國跑透透輔選，向所有候選人說抱歉，相信時間會沖淡一切。鄭運鵬則感謝相挺，笑說余天陪掃街消息一出，歌迷、影迷都在路上守候，「余天的歌迷可能比我的粉絲還要多！」

「昨天看到行程上有余天要到桃園幫自己車隊掃街時我嚇一跳！」鄭運鵬說，余天在立法院民進黨黨團裡面份量跟總召柯建銘一模一樣，是黨內的精神領袖，柯建銘指揮議事運作、余天指揮士氣，常在立法院熬夜時，余天雖然沒有高聲一曲，但是一聲令下，大家都醒過來。

鄭運鵬說，余天來到桃園幫自己加油打氣，消息放上網路，很多余天的歌迷跟影迷都在路上等，很感謝余天到桃園來，「他的影迷比我粉絲還要多！」，桃園的市民會見證到他的魅力。面對蔡英文總統臉書換大頭貼，鄭運鵬強調，每次選舉不管地方跟中央，大家都希望照顧每一個縣市，每一張選票都是護國神山的一份子，每一張選票都是照顧台灣，支持「每一張選票選對人就是挺台灣」的主張。

「最主要是綺綺的問題，因為綺綺的事情明天就是三個月了！」余天說，相信時間會沖淡一切，家裡大家都已經稍微放下了。他也趁機向民進黨全國選舉的候選人不好意思，不諱言平常碰到選舉都是全國跑透透，這次卻沒有辦法參加，非常抱歉。