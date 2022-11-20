BE HEROES 盧彥勳青少年年終8強邀請賽，20日在彰化員林運動公園畫下完美句點，這項賽事連兩年受到彰化縣政府與彰化縣議會全力支持，讓台灣網壇傳奇名將盧彥勳能為下一個世代，打造發揮球技的舞台，鼓勵小選手勇敢追夢。

BE HEROES 盧彥勳青少年年終8強邀請賽邀請全台今年表現優秀的16歲以下及14歲以下、共32位男、女選手，分年齡與性別各組各有8名選手，抽籤後分為兩組進行循環賽，各組第一對決爭取冠軍，各組第二對抗爭取季軍。各組冠軍獎學金3萬元，賽事總獎金則高達新台幣38萬元，除了比賽以外，主辦單位也比照國際頂尖網球賽事舉辦選手之夜，促進選手間相互交流，提前感受國際賽事規格，並且安排盧彥勳分享會，以及運動防護講座學習。

U16男單冠軍侯醇謙連兩年受邀參加，這屆他再次闖進決賽，挑戰衛冕者洪可浩，第三盤打到搶七，侯醇謙以6比4、1比6、7比6（5）收下勝利；U14女單冠軍林郁晨同樣第二次參賽，這回走到最後，以6比3、6比1擊退花苡恩，林郁晨賽後感謝對手，兩人最近常常對戰、彼此勢均力敵，又打出一場精采賽事。

林郁晨表示：「能夠受邀來參加，給自己很大的鼓勵，過去一年努力這麼久，才能進到8強賽，希望明年可以再來。」林郁晨並說，在盧彥勳分享會上，收獲最多的是如何調適心情，「以前我很容易生氣，去影響到下一顆球，盧哥（盧彥勳）給了我新的想法，打不好時，先深呼吸，壓低情緒，其實整體打得不錯，只是剛剛這顆球沒處理好，再來就好。」

從選手身份退休後，盧彥勳持續在網球界貢獻所長，透過辦網球學校、比賽，努力為台灣網球培養更多好手，他說：「這兩屆看到每個選手很認真、很努力，並展現強烈企圖心，畢竟我們的賽制不同，先循環賽再打單淘汰，一天半下來，很考驗選手的心理狀態跟身體狀態。」

盧彥勳補充，小球員贏球吶喊、輸球難過生氣，場上每個動人時刻都代表他們在意、在乎，才會有這樣激勵人心的表現，「某種程度來說，讓我重溫這樣的感受，很替他們感到開心。」

BE HEROES 盧彥勳青少年年終8強邀請賽U16男單冠軍侯醇謙。（展逸國際企業提供）