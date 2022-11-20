閻韋伶最近組了新樂團「午夜午夜」，明年初將發行最新單曲。（翻攝自閻韋伶粉專）

許久未出現在螢光幕上的閻韋伶，日前上直播主管管的「M.Y.管管」直播節目頻道，除了帶來多首歌曲，讓螢幕前的網友們大喊耳朵懷孕之外，她更透露最近組了新樂團「午夜午夜」，明年初將發行最新單曲。

擁有近8萬粉的「M.Y.管管」，邀請閻韋伶擔任神秘嘉賓，一登場就獻唱15年前的成名曲〈傻孩子〉，讓網友嚇傻，閻韋伶看到許多人都留言聽到這首歌超級懷念，她感動說：「這首歌已經十幾年了大家還記得，很感恩！」

閻韋伶透露，過去有一段時間面臨低潮，需要躲起來重新整理自己，現在整理好了，也帶著新作品出來，「看著工作人員專業的背影，不禁佩服每個行業真的都是需要專業」，管管表示，「我真的敲了她很久的通告她才願意來，因為很久沒在螢幕前，很怕大家忘記她。」

近來閻韋伶都和樂團「午夜午夜」四處表演、駐唱，這次她在直播間不只演唱「傻孩子」，還有「我知道」，也宣布明年將會以樂團身分發行單曲。首次體驗直播銷售，挑戰賣女性用的隔離霜、私密處潔膚露，也讓她直呼真的不容易。