國民黨南投縣長候選人許淑華等人，20日到克明宮參拜。（許淑華競總提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長候選人許淑華與議長何勝豐，20日在竹山鎮掃街拜票。（許淑華競總提供／廖志晃南投傳真）

選前超級星期天，國民黨南投縣長候選人許淑華前進竹山鎮，並且搶先到克明宮參拜；由於行政院長蘇貞昌下午在克明宮舉辦政績說明會，力挺民進黨南投縣長候選人蔡培慧，因此被認為有「拚場」意味，不過，許淑華表示行程在個月前就排定，沒有所謂拚場。

許淑華與縣議會議長何勝豐、議員游顥、黃東灝及竹山鎮長候選人林孟麗等人，20日在竹山鎮掃街拜票，並於下午2點多到克明宮參拜，未與後續抵達的蘇貞昌相遇。許淑華表示，克明宮是竹山鎮的信仰中心，也是當地民眾的聚會場所，今天的參拜行程，早在1個月前就已經排定，所以不是拚場。

許淑華說，由於南投縣面積遼闊，選前之夜不可能走遍每個鄉鎮，因此，候選人在選前黃金周，都會將重心放在4大市鎮；她在竹山鎮舉辦音樂晚會，就是希望選舉可以輕鬆一些，有歡樂、熱鬧的氣氛，希望以歡喜的心情迎接勝利，不要搞得很緊張，甚至打悲情牌。