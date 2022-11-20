對於民進黨苗栗縣長候選人徐定禎在聯合大學回應學生提問，稱「這個就不要再亂了啦」、「一直罵自己的執政黨、政府是怎樣」等，前立委郭正亮笑稱，看到徐定禎這樣回答，「真的嚇一跳，怎會距離年輕人這麼遠？」

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎11月初到聯合大學參加座談會，被學生問到網軍、疫苗、林智堅論文等議題，徐定禎回應，「這個就不要再亂了啦」、「一直罵自己的執政黨、政府是怎樣」、「一直汙名化我們政府，你去中國住住看啊」、「一堆人論文也都有問題，天下文章一大抄，天下烏鴉一般黑，大家都在抄啊」！

前立委郭正亮在中天《大新聞大爆掛》笑稱，看到徐定禎這樣回答，「真的嚇一跳，怎會距離年輕人這麼遠？」民進黨其他候選人還不至於如此。

郭正亮提到，目前20到25歲的失業率超過15％，所得又低，現在很多都漲價，抱怨就是從這裡來的。怎會扯中國大陸？年輕人可能都沒去過，尤其疫情期間很不方便，「不知道在講什麼，完全脫節！」

徐定禎嗣後在臉書回應，他一直都不是善於言詞的人，講話不好聽，這部分以後真的要想辦法改進。