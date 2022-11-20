HAPPENING NOW: @ChinaPowerCSIS hosts a series of debates on core issues underpinning the nature of Chinese power, with keynote remarks by @SenMarkey.



Watch live: https://t.co/Fx40SLrAsY — CSIS (@CSIS) November 17, 2022

自8月份美國眾議院議長佩洛西訪台後，中共在台灣周邊軍事活動大量增加，美國國安高層和軍方將領也對中國可能加快侵台發出警告，不過在美國智庫一場針對美中或台海是否在近期內發生衝突的辯論中，多數人都認為中國在1、2年內對台動武的可能性不大，但變數仍然存在，包括美國眾議院新議長可能訪台的問題。

《美國之音》報導說，華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的中國實力項目邀請專家針對台海是否在1到2年內發生危機或衝突進行辯論，並邀請現場及透過網路參與的人士進行票，結果是多數人不認為美中或台海近期會發生衝突。

前美國中央情報局東亞情報官卡爾弗(John Culver) 表示，他沒有見到任何證據顯示中國對於統一台灣有時間表，數十年來中共的策略仍然是非軍事方式達成統一。不過如果美國又傾向打「台灣牌」，中共也會被迫就台灣領導人的挑釁作為做出武力應對。

他還說，現在共軍幾乎每天都有軍機越過海峽中線，他們隨時可讓情勢升級。北京進一步施壓並不意味著它就會侵略台灣，因為中國動武前提數十年來都很明確，那就是台灣和美國的行動才可能會導致軍事衝突。但美國卻開始認為中國對台動武只是時間的問題，這反而會製造事態引發嚴重危機或戰爭。

台灣淡江大學戰略研究所教授黃介正則不同意這個假設，他認為美中或台海兩岸近期內發生衝突的可能性不高，因為戰略上台海現狀符合所有人利益，拜登政府已表明不尋求遏制中國、改變中國制度、不支持台獨以及沒有與中國衝突的意圖；台灣政府也表明維持台海現狀的立場，北京當局也重申和平統一是對台灣的長期政策。

黃介正認為，一個已經鞏固權力的習近平不一定會在台海更冒進，他的優先事項是確保永遠執政，軍事衝突或危機不符合他要推動的優先項目。拜習會為雙方的關係設置「下限」十分重要，因為美中維持溝通渠道暢通有助於避免衝突，但台北與北京缺乏溝通渠道，在發生意外時如何處理令人擔憂。

卡爾弗及黃介正的辯論後進行現場及網路與會者投票，結果顯示不認為美中或台海在未來一兩年內會發生衝突的比例高達百分之76，認為可能有衝突的只有百分之24，顯示多數人還是認為短期內美中或台海發生衝突的可能性不大。

CSIS中國實力專案主任林洋(Bonny Lin)說，她自己也不認為近期內台海會發生軍事衝突，不過還是有一些變數的存在，例如美國新的眾議院議長要訪問台灣。黃介正對此表示，台灣沒有立場拒絕這項訪問，不過台灣政府需要從佩洛西的訪問得到教訓，必須與來訪的一方及白宮有更緊密的協調，也必須思考如何對北京發出信號。

目前在大西洋理事會全球中國中心擔任研究員的卡爾弗說，如果未來的眾議院議長訪問台灣，它不會和佩洛西訪台一樣，是自1997年以來的第一次，而會是在12個月、18個月或24個月內的第2次，對中國來說這將成為一個常態，即美國第3號人物將定期訪問台灣，他認為這將使中國做出有如當年台灣總統李登輝訪美時同樣的強烈反應。

與會的史汀生中心中國項目主任孫韻說，有很多因素實際上都不受兩國領導人的控制，比如明年新的共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）若決定訪問台灣，這是一個美國與中共都不能控制的因素。麥卡錫在中期選舉前曾表示，如果共和黨贏得選舉，他將以眾議院議長身份訪問台灣，分析人士認為，他有可能在2023年初訪問台灣。