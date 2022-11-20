九合一選舉黃金星期天，民進黨台中市長候選人蔡其昌下午在南屯區車隊掃街，對於今天早上回防清水市場拜票、晚間又選定在清水舉辦造勢活動，蔡其昌說，在這場選戰中已經講了900多場，許多鄉親為他的認真感動，「改變的風已經吹起」，未來將持續讓縣市縫合、均衡發展。

蔡其昌早上到清水菜市場拜票，晚間又回清水辦造勢活動，外界認為固票意味濃厚，蔡其昌說，海線是他的家鄉，到清水市場掃街，很多鄉親對他這幾個月的認真打拚感到不捨，也說晚上會到晚會加油，從選戰開始走到今天，感受到選民的熱情、民眾期待改變的聲音一直在擴大。

蔡其昌車隊沿著南屯大街小巷向選民拜票，他強調，縣市只有真正縫合，才能在台中縣市合併後均衡發展，這是自己奮鬥的目標。

針對國民黨對手盧秀燕今天受訪提到「有2022才有2024」，蔡其昌批評指出，盧若要當選市長、緊接著就要投入總統選舉，市民不能接受，若盧真的懷有總統夢，市民應該把票投蔡其昌；他也抨擊盧驕傲看待選舉。

盧秀燕競選總部表示，選舉進入倒數，各方都要把握時間爭取選民支持，盧秀燕日前曾呼籲「無論選情多麼緊張，都要正向選舉，為孩子做榜樣」，呼籲選民站出來支持她。