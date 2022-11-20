吳東諺近日在衛視中文台《一袋女王》「本想出國玩一下，怎麼變得好驚嚇」，分享出國遊玩遇到的開心和驚嚇體驗，他說為了一圓去美國近距離看NBA球星Stephen Curry打球的夢想，在老婆白家綺精心安排下去美國蜜月旅行一個禮拜，其中一個行程就是去看NBA球賽，即便一張票價要3萬台幣，還是閉著眼睛花了下去，開心之餘上飛機之前還是驚嚇事件，因為地勤沒提供正確訊息，原本因為班機延遲要去吃東西的兩人，最後只能一路狂奔跑到心臟差點跳出來才順利登機。

吳東諺說之前兩次出國都是比賽或是工作根本沒有機會玩，直到上個月跟老婆白家綺去美國度蜜月一個禮拜，才算是真的出國玩；他說自己一直有個夢想就是到NBA現場看球賽，白家綺知道他是NBA知名球星Stephen Curry的粉絲，所以特別在蜜月旅行中安排看金州勇士隊的球賽，同時這也是白家綺送給吳東諺的生日禮物。

吳東諺說為了可以近距離看到Stephen Curry本人，特地選了第四排的座位，兩人還早早進場，趁Stephen Curry還在練投時，白家綺就借位拍下吳東諺與Curry最接近的同框照片，讓他得以圓夢，不過圓夢代價不菲，一張門票就要3萬台幣左右，吳東諺笑說本來是想去看Stephen Curry與LeBron James同場的開幕戰，但同樣的位子要價10萬台幣，實在太貴買不下去，改買下一場。

整趟美國旅行都超開心，沒想到卻在上飛機前發生驚嚇事件，吳東諺說當天要搭2點半的飛機回台，兩人11點多就到機場check in，稍微逛了一下就到登機門等待，指示牌上面寫著延遲，兩人從1點多等到3點半，只聽到陸續有廣播登機，吳東諺陸續查看都不是兩人要搭的飛機，白家綺就提議去問一下地勤如果還要等，要不要先去吃點東西，於是吳東諺就用英文跟地勤溝通，地勤表示行程突然更改，吳東諺追問要等多久，對方只回他不知道，可能還要半個小時，建議他可以去吃個東西，4點再回來就好。

於是，兩人就刷機票到貴賓室包廂，沒想到接待人員一刷過兩人機票後，立刻生氣的說兩人怎麼在這裡，全飛機就等他們兩個登機，這下讓吳東諺傻眼，趕緊說明剛才跟地勤溝通的內容，對方這時傻眼想說是不是又延遲了，趕緊打電話確認，最後發現原來是兩人要搭的飛機登機門從G12改到G8，吳東諺跟白家綺只好拖隨身行李一路狂奔，結果一上機就被全機人怒瞪，讓吳東諺坐上位置後心臟狂跳不已，驚魂未定跟白家綺提議說：「我們回台灣後要不要補習一下英文」，主持人巴鈺趕緊緩頰表示其實吳東諺的英文已經算不錯了，國外機場的公共廣播有時候就是會糊糊的聽不清楚，真的很難懂。