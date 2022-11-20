國民黨桃園市長候選人張善政今天在臉書發文，他說，過去一段時間，桃園市府各局處公然違反行政中立，甘於當鄭運鵬的打手，甚至鄭文燦本人也不惜犧牲自己8年所累積的信用額度，在自己的臉書社群，扭曲鐵路地下化與1280月票的事實，儼然成為這次選舉鄭運鵬的最大側翼。張善政呼籲鄭文燦市長愛惜自己的名譽、珍惜自己的政治羽毛，鄭運鵬更該展現一個成熟政治人物的表現，自己的選舉，就讓自己負責。

張善政下午以「市長要專心市政，不要謊言輔選 」為題在臉書發文，他表示，過去一段時間，自己感覺到選戰對手並非鄭運鵬，而是現任的鄭文燦市長，因為市府局處違反行政中立，拋下市政，幫鄭運鵬委員當打手；鄭文燦也不惜犧牲自己的誠信，在自己的臉書頁面上扭曲事實，替鄭運鵬護航。

張善政表示，鄭文燦市長的粉絲專頁，有沒有用到市政府預算？可不可以為政黨候選人服務？這些問題姑且不問，但其臉書發文嚴重失實，有必要提醒他。他舉例，其中一篇發文是關於鐵路地下化，鄭文燦市長拿了兩份2015年的公文，遮遮掩掩、拼拼湊湊，謊稱是張善政讓桃園負擔鐵路地下化八百億預算，「問題是，鐵路地下化在2019年才在交通部通過綜合規畫，確定預算。」

張善政反問，2015年的公文居然可以管到2019年的預算分配？這種扭曲事實的言論，真的低估選民的判斷力。他也說，鄭文燦日前發文說國民黨的桃北北基1280月票一開始沒有納入台鐵，是等他們1200月票出來之後才納入，他也痛批這真的很荒謬，因為9月30日的政見記者會，他所提出的1280月票會包含台鐵、機捷與國道客運，鄭運鵬是11月8日才說明他的月票政策。

張善政表示，鄭文燦之所以會如此犧牲，跳下來做本次選舉最大的側翼，不外乎放心不下鄭運鵬，擔心他沒辦法自己拉抬選情，「文燦市長可能覺得提攜同黨的晚輩，是他應負的責任，但推薦一個自己都不放心、需要透過謊言來護航的候選人，無疑是對市民不負責任！」