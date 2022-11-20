無黨籍桃園市長候選人鄭寶清指出，桃園是六都最年輕城市，卻是房屋租金上漲最高的城市，繼「首購房自備款政府扛」後，再增加成立租屋平台、公有地優先蓋社宅、獎勵民間辦社宅、社宅租金合理化、加速危老都更、強化老屋安全、全力推動都更自治條例等，總共8項房屋政策，加速落實居住正義。

鄭寶清說，桃園是六都最年輕城市，卻是房屋租金上漲最高的城市，達14.9％，87萬戶住宅平均屋齡27年，超過30萬戶危老房屋，近4年來都更案只核定6案，危老重建只核定99案，六都中倒數第一。桃園的社會住宅目前僅有7195戶，要想達到估計的2萬3千戶，還有相當遙遠且艱難的距離，這是市長鄭文燦近8年任內的重大施政缺失。

鄭寶清以「創新經濟」翻轉舊思維的落實居住正義政策，全力推動桃園人人有房住及安全居住的環境，上任後就一定會逐步完成，安居才能樂業，家庭才能幸福又安康。

一、首購房自備款政府扛：住宅法第7條用容積設置購屋基金，首購房自備款由基金專款專用。

二、政府成立租屋平台，獎勵出租，優惠房屋稅及地價稅，補貼青年租屋負擔。

三、公有土地優先興建社會住宅，與建商合作開發比例分成，公有地不是賣給建商蓋豪宅來炒房。

四、獎勵民間興辦社會住宅，提供稅金優惠、簡化申請行政流程，政府派專人服務協助辦理。

五、社會住宅租金合理化，以收入所得設算可負擔租金，不應超過家庭所得的1／3，而且應有最高上限金額的天花板設計。

六、加速危老都更效能，以公辦都更重建方式專案辦理，增加容積獎勵，拉高參加都更者的分房坪數。

七、強化老屋安全居住環境，30年以上房屋，推動增設電梯、免費健檢及立面修繕，40年以上老屋，補助結構安全檢測與工程施工費用。

八、全力推動都更自治條例，全面檢討都市計畫。