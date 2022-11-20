(18：20更新)「魔獸」霍華德20日續在國立體大體育館爆滿球迷面前出戰，這次對手換成台中太陽，霍華德前3節17投7中、8罰6進，拿20分、9助攻、6籃板、1抄截與1火鍋，目前打完前3節，雲豹仍以75比80落後，就看霍華德能否連兩天領軍上演逆轉秀。

才開賽38秒，霍華德就靠中距離跳投開張，更貢獻1次抄截，帶動雲豹展開三分攻勢，霍華德更賞了白薩一記麻辣鍋，接著4罰中3、連進3個中距離，個人連拿9分，他更在首節結束前單手爆扣，首節就摘13分，也讓雲豹打完首節取得32比23領先。

打滿首節的霍華德，次節繼續先發上場，卻在上半場還剩8分43秒提前換下休息，太陽趁機展開反攻，慢慢從14分落後縮小到5分，就算雲豹趕緊換回霍華德，霍華德也投進中距離回應，太陽仍把比數追成48比48平手，雲豹連忙喊出暫停。

暫停過後，太陽靠著艾倫強攻，取得首度超前，陛下也馬上投進中距離，霍華德兩罰中1終於止血，上半場打完，雲豹仍以51比54落後；來到第3節，雲豹換成威廉斯發威，帶起11比0猛攻重新搶回領先優勢，霍華德也靠中距離拿到下半場首分。

接著霍華德站上罰球線兩罰俱中，也讓他的得分突破20，可是太陽再次反撲，重新把比數追成75比75平手，更靠陳文宏快攻上籃再次超前，仕東也補上三分球，打完前3節，太陽反以80比75領先地主雲豹。