桃園7處路口多功能科技執法預計12／1啟用。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園7處路口多功能科技執法預計12／1啟用。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園7處路口多功能科技執法預計12／1啟用。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

行政院專案核定2380萬元補助桃園市建置7處路口多功能科技執法，包括中壢區中華路二段與中園路口、大園區中正東路三段與青昇路口等，針對駕駛人超速、闖紅燈、機車未依兩段式左轉、未依標誌標線號誌指示行駛、機車行駛禁行機車道等違規加強科技執法取締，預計將於12月1日正式啟用。

交通警察大隊指出，經各轄區分局擇定「轄區易肇事路口」及「駕駛人易違規且高事故比例之路口」評估建置，7 處執法地點為「中壢區中華路二段與中園路口」、「大園區中正東路三段與青昇路口」、「楊梅區中山北路二段與裕成路口」、「龜山區萬壽路二段與振興路口」、「蘆竹區中正路與忠孝東路口」、「平鎮區中豐路南勢一段與中豐路一段342巷口」、「八德區福德一路與和強路口、福德一路與國道2 號西向匝道入口」，均已完成建置驗收。

交大指出，目前為設備測試及宣導期，各路口分別可以偵測2到4種不等的違規項目，針對駕駛人超速、闖紅燈、機車未依兩段式左轉、未依標誌標線號誌指示行駛、機車行駛禁行機車道、直行車佔用轉彎專用車道、在多車道左(右)轉彎未先駛入內(外)側車道行駛等違規行為共22 項，加強科技執法取締。

交大指出，增設交通科技執法設備於易肇事路口，如同無形警力全時執法，希望藉由科技執法能提升民眾遵守交通規則觀念，降低桃園各類交通事故發生，避免憾事發生。

桃園市政府警察局表示，將持續向中央爭取補助與自籌經費增建科技執法，滾動式評估實施成效，另亦呼籲用路人務必遵守交通規則，勿貪圖方便使自身陷入危險或危害其他用路人交通安全，警方將嚴正執法、消弭駕駛人僥倖心態，以保護市民生命財產安 全，籲請桃園市民共同支持及遵守。