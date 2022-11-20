來自國內外的衝浪好手齊聚金樽秀美技，吸引大批攝影玩家捕捉精彩一瞬間。（莊哲權攝）

來自國內外的衝浪好手齊聚金樽秀美技，吸引大批攝影玩家捕捉精彩一瞬間。（莊哲權攝）

來自國內外的衝浪好手齊聚金樽秀美技，吸引大批攝影玩家捕捉精彩一瞬間。（莊哲權攝）

來自國內外的衝浪好手齊聚金樽秀美技，吸引大批攝影玩家捕捉精彩一瞬間。（民眾提供）

「為了1杯啤酒海」，在台東金樽舉行的台灣國際衝浪賽20日圓滿落幕，攝影玩家說，清晨日出前後幾分鐘，陽光穿透海浪，這時候的色溫最漂亮， 宛如啤酒海，加上浪人站上浪尖的矯捷身影，不少攝友甚至有人半夜兩點就摸黑卡位，徹夜未眠，就為了這絕美的一刻。

在台東金樽舉行的台灣國際衝浪賽20日圓滿落幕，今年除了多位外國頂尖選手大顯身手以外，也吸引大批來自各縣市的攝影玩家捕捉精彩瞬間。

「太誇張了」，陳姓攝友說，清晨4點到比賽現場時，海景第1排已經卡滿，卡不到位的人，只能卡在石頭灘上，還好海灘多長，可以容納很多人，7點多從看台旁到消波塊區，已經架滿各式大炮小炮。

12年來未缺席的在地林姓攝友說，疫情逐漸降溫，加上今年有不少外國籍衝浪好手參加，因此許多外縣市的攝影玩家揪團來台東，單日估計有250支多大炮，打破歷年來紀錄。

他也提到，來金樽看衝浪賽的觀眾其實並不多，絕大多是攝影玩家，但是主辦單位卻未提供友善環境，100多人擠在一起受風吹日晒，也也沒有遮陽棚，希望明年能改善；另外，他也建議公部門多與在地連結，促進地方觀光發展。

台東縣政府交通交觀處說明，今年賽事管制區與往年都一樣，並沒有擴大，而且裁判台前歷年以來都是保留給媒體、選手、裁判、登錄作業等工作人員進進出出的空間，特別是比賽選手的進出，因此從未也不宜全部開放給一般民眾進出。今年可能是愛好攝影人士來的比往年更多，導致左右兩旁攝影機架設空間不夠，明年會再做適當的調整。