由前代理宜蘭縣長、行政院政務委員吳澤成率領各專業顧問簽署推薦書。（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵感謝跨領域顧問團願意成為宜蘭的最強後盾。（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵邀請跨領域專家，由行政院政務委員吳澤成率領組成「宜蘭縣政顧問團」；江聰淵今天（20日）表示，為讓宜蘭的榮耀再現，需要顧問團共同支持，作為縣政推動的一個基礎跟方向，感謝願意成為宜蘭的最強後盾。

今江聰淵邀請佛光大學教授許文傑、前中華職棒祕書長馮勝賢、宜蘭大學人文管理學院院長張智欽、行政院政務委員吳澤成、前國工局局長邱琳濱、前高雄市財政局局長林向愷及農委會副主委陳添壽，一同簽署推薦書並出席成立「宜蘭縣政顧問團」的記者會。

江聰淵表示，在市政8年期間，市公所獲得內政部台灣景觀大獎，亦是第一個全國鄉鎮得到的殊榮，另也獲得交通部評選為全國30大經典小鎮城市之一的榮耀，這都要歸功於多位市政顧問、專家學者，提供好的方向，讓市政推動能夠順遂，以獲得大家的肯定。

江聰淵指出，現在施政藍圖要擴大至整個宜蘭縣，方向必須更加明確、精準，需掌握全國發展的趨勢，才能在競爭的世代裡脫穎而出，就要借重各顧問團的專業，讓宜蘭提升視野、走向全國，甚至走向世界，非常感謝各領域的頂尖高手們願意成為宜蘭的最強後盾，一起創造宜蘭的新未來。

吳澤成表示，江聰淵把延宕多年的舊議會建築變成宜蘭人故事館、下水道工程、宜蘭橋等公共建設，一一排除困難並完成，欣賞江積極有能力的「態度」。在中央為了宜蘭的重大建設，他召開34次會議、解決85個案子，中央政府對宜蘭非常關注，從無政黨之分。

吳澤成強調，重點地方要有自己的規畫能力、落實計畫，才能成就重大建設，以現在台灣各縣市都很認真的現況，爭取到經費無不盡力完成，資源就會被拿走。吳允諾願意協助江聰淵解決問題，請大家信賴江有心跟能力創造新宜蘭。