民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵邀請跨領域專家，由行政院政務委員吳澤成率領組成「宜蘭縣政顧問團」；江聰淵今天（20日）表示，為讓宜蘭的榮耀再現，需要顧問團共同支持，作為縣政推動的一個基礎跟方向，感謝願意成為宜蘭的最強後盾。
今江聰淵邀請佛光大學教授許文傑、前中華職棒祕書長馮勝賢、宜蘭大學人文管理學院院長張智欽、行政院政務委員吳澤成、前國工局局長邱琳濱、前高雄市財政局局長林向愷及農委會副主委陳添壽，一同簽署推薦書並出席成立「宜蘭縣政顧問團」的記者會。
江聰淵表示，在市政8年期間，市公所獲得內政部台灣景觀大獎，亦是第一個全國鄉鎮得到的殊榮，另也獲得交通部評選為全國30大經典小鎮城市之一的榮耀，這都要歸功於多位市政顧問、專家學者，提供好的方向，讓市政推動能夠順遂，以獲得大家的肯定。
江聰淵指出，現在施政藍圖要擴大至整個宜蘭縣，方向必須更加明確、精準，需掌握全國發展的趨勢，才能在競爭的世代裡脫穎而出，就要借重各顧問團的專業，讓宜蘭提升視野、走向全國，甚至走向世界，非常感謝各領域的頂尖高手們願意成為宜蘭的最強後盾，一起創造宜蘭的新未來。
吳澤成表示，江聰淵把延宕多年的舊議會建築變成宜蘭人故事館、下水道工程、宜蘭橋等公共建設，一一排除困難並完成，欣賞江積極有能力的「態度」。在中央為了宜蘭的重大建設，他召開34次會議、解決85個案子，中央政府對宜蘭非常關注，從無政黨之分。
吳澤成強調，重點地方要有自己的規畫能力、落實計畫，才能成就重大建設，以現在台灣各縣市都很認真的現況，爭取到經費無不盡力完成，資源就會被拿走。吳允諾願意協助江聰淵解決問題，請大家信賴江有心跟能力創造新宜蘭。
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