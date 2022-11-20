少女偶像團體SKE48Team S出身的女優三上悠亞，2015年從AV出道，憑藉天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，名氣更勝女團時期，這些年無論人氣還是作品銷量都維持頂尖，因此被封為「國民AV女優」。近日她在社群平台上曬出辣照，領口大開的空服員造型讓雙球被看光，令網友直呼：「事業線好深」。

三上悠亞近日在推特更新近況，她曬出空姐造型的自拍，畫面中三上悠亞妝容精緻，除了空姐帽還在脖子繫上絲巾，成功把握空服員的造型精髓，不過三上悠亞的空姐服裝超級火辣，中間領口大開曬出雪乳，她拉開衣領讓裡面的粉色比基尼見客，之後更將身體前傾，W型的傲人曲線讓網友看到血脈賁張，仔細一看還可以看到最底下粉紅色小褲不小心曝光。

性感照片一曝光，高達3.4萬粉絲立刻按讚，紛紛激動留言：「事業線好深啊」、「這也太辣了」、「夢想就是得到三上悠亞」、「好性感」、「看起來是拍攝造型，期待新作」。

三上悠亞曬出扮成空服員的照片。（圖／三上悠亞推特）

今年29歲的三上悠亞在台灣人氣也相當旺，2015年時曾來台登上《木曜4超玩》、《國光幫幫忙》、《萬秀大勝利》等節目，甜美模樣讓在場男嘉賓都超熱情，連KID都誇讚她身上味道很香，三上悠亞也透露很想吃台灣的剉冰和小籠包，2018、2019年都有來台錄製綜藝節目，她第一次錄製外景節目就是台灣的《飢餓遊戲》，三上悠亞會參加節目還是主持人孫協志透過朋友介紹，他特別到活動現場與三上悠亞經紀人溝通，雙方協商後才敲定她擔任嘉賓；過去三上悠亞透露在23歲時就打算拍AV到30歲，過了30歲就引退，不過今年她卻沒把話說死，並強調「我還沒有宣布要引退」，令許多粉絲放心。