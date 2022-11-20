前高雄市長韓國瑜今（20）日首度與國民黨高雄市長候選人柯志恩合體造勢。（袁庭堯攝）

前高雄市長韓國瑜今（20）日首度與國民黨高雄市長候選人柯志恩合體造勢。（袁庭堯攝）

前高雄市長韓國瑜今（20）日首度與國民黨高雄市長候選人柯志恩合體造勢，他助講時帶領全場高喊，讓當今的市長陳其邁去當行政院長，柯志恩當選高雄市長，而韓國瑜去賣農水產品，這就是買一送三，拜託大家用比核彈爆炸還厲害的方式瘋狂拉票，改變又老又窮的城市，變成又年輕又有錢。

柯志恩大進場前，現場主持人宣稱現場已經突破1萬人了。柯志恩在高市副議長陸淑美等議員候選人陪同下，從活動會場步步走向舞台，兩旁支持者夾道歡迎，紛紛搖旗吶喊，凍蒜聲不絕於耳。

隨後，韓國瑜一登台跟台下支持者熱情打招呼，「謝謝高雄的鄉親，我最珍愛，最敬佩的好朋友，非常想念大家，大家好！哇～好多人啊！」

韓國瑜直酸，自己來高雄，陳其邁、立委趙天麟都豎起耳朵「想說我要亂講什麼」，想當初自己到高雄參選，一張招牌、旗幟等文宣都沒有，只有一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，而全市區只看到陳其邁的競選標語「正義溫暖」，高雄天氣這麼熱，怎會有候選人用溫暖，應該涼快才對。

韓國瑜笑說，陳其邁常說自己最愛高雄，一生要貢獻給高雄，他號召全場支持者高喊「支持陳其邁去接行政院長」，不然就會被桃園市長鄭文燦接了，如果高雄人做了行政院長，中華民國政府的預算就會像切生日蛋糕一樣，多切一塊。

韓國瑜還稱，11月26日全台只有高雄人有這個福氣，「投一票，買一送三」，有最優質的柯志恩當市長執政，高雄硬體工程交給前高雄市副市長李四川，陳其邁接行政院長。

韓國瑜表示，柯志恩當高雄市長把高雄的環保、教育、交通、經濟等全部建設好，至於「農水產品賣不出去，找禿頭韓國瑜賣」，「我不拿薪水，我欠高雄太多，我幫高雄賣農水產品是非常大的光榮」，相信會實現「貨出得去，人進得來」。

韓國瑜也感慨，高雄這個城市真的又老又窮，他離開高雄2年，走掉4萬年輕人，為何流落他鄉，因為找不到好工作、賺不到錢，因此他高喊希望大家努力催票，用比核彈爆炸還厲害的威力瘋狂拉票，支持柯志恩改變高雄命運，變得又年輕又有錢。

韓國瑜說，「買一送三，美好高雄」，就在大家手上，他對柯志恩有高度信心，誇讚她勤勞、專業、熱情，「陳其邁加趙天麟都打不過她，民進黨立委也辯論不過她」，她是最有國際觀的市長，呼籲大家全力拉票，議員全壘打，全力迎接高雄二次奇蹟。語畢後，韓送給柯「高票當選」賀聯祝福。