陳時中競選辦公室提供

九合一選舉前最後的「超級星期天」，民進黨台北市長候選人陳時中競總發起「疼惜台北，為愛而走」大遊行，從隊伍集結的競總到終點的台北市政府前廣場，人潮爆滿，競總估計，現場參與連同線上觀看的人數，將近22萬人，光是參與遊行的就有15萬人。

陳時中選前最後周日這場大型造勢活動，集結紙風車劇團的表演陣容，還有玫瑰、恐龍等大型氣球、搭配各式花車、非洲鼓等，讓遊行隊伍非常吸睛，現場民眾不斷高呼「凍蒜，凍蒜」，沿路也有不少人臨時加入，讓隊伍愈拉愈長。

遊行隊伍從陳時中競選總部前的北平東路出發，一路走到市府前廣場，廣場前也請到不少表演嘉賓，包括詹雅雯、王俊傑、陳明章、滅火器樂團、董事長樂團等人都來助陣 。蔡英文總統在各地趕場後，傍晚也在府前廣場與陳時中的遊行隊伍會合。

陳時中競總估計，今天參與遊行的人數超過15萬人，在市府廣場前等待集結的超過5萬人，連同各平台網路在線收看直播的1.7萬人，總計今天參與人數有21萬多人，將近22萬人。