國民黨基隆市長候選人謝國樑今（20）日在臉書指出，選舉已經進入倒數5天了，最後一哩路，需要大家一起來堅持，一起來守護！「我們不要基隆城市退步，我們要乾乾淨淨的贏」。謝國樑指控，基隆市出現一款抹黑布條，而去又掛滿整個基隆、學校周邊！當抹黑奧步每天晚上反覆在基隆上演，讓以快樂美食夜市聞名的基隆夜晚成為恐怖的黑道場域，這真的令人不能忍受。

謝國樑直言，對手團隊不斷地破壞基隆的民主與進步。日前無中生有，想把 莫須有 的賄選指控，硬是加諸在他身上！當時他透過媒體「預告」，他們真實的目的就是拿來做汙衊文宣！如今，「預告已成真」。

謝國樑指出，現在有熱心的民眾看不下去民進黨這種卑劣的選舉手段，所以傳了照片提醒國樑的辦公室，他們的汙衊文宣已經做出來了，即將要發送，也印證了先前的推測！

謝國樑要再次強調！八中里晚會的防疫包，與現場發文宣品，完全就是兩件事。有心人士刻意把國樑團隊發的面紙和資料夾放到防疫包裡面，企圖混淆成謝國樑在賄選，這種行為真的令人不齒！

謝國樑披露，市民朋友今天睡醒，有沒有發現基隆市又出現另外一款抹黑布條，而去又掛滿整個基隆、學校周邊！這種署名「善心人士」、「正義人士」的上千面違法布條掛滿所有大街小巷，不僅影響基隆這幾年改善的市容，更是讓環保局的員工增加額外的工作負擔，以及讓其他縣市的民眾嘲笑基隆的選舉格調！

謝國樑問，「這難道是市民朋友所樂見的嗎？」他也質疑，當抹黑奧步每天晚上反覆在基隆上演，讓以快樂美食夜市聞名的基隆夜晚成為恐怖的黑道場域，這真的令人不能忍受。

謝國樑認為，選市長更選品格，一個市長選舉可以把基隆搞得烏煙瘴氣，這樣的市長格調，無所不用其極，真的是基隆想要的市長人選嗎？「我絕不認同，我也相信基隆市民打心裡反感！」

謝國樑沉痛呼籲，選舉是一時的，城市的發展是一輩子的。選舉最後一周，希望對手團隊能「停止無意義的鬥爭，回歸理性訴求，爭取民眾支持」！還給基隆一個乾淨的市容、一個友善純樸的選風。