選前黃金周，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎20日一鼓作氣發動「翻轉台三線」強棒接力聯合車掃，車隊從早一路由卓蘭、獅潭、大湖開往通霄、苑裡，最終抵達總部頭份，展現團隊翻轉苗栗的決心。

徐定禎表示，選前倒數最後一周，自己把握每分每秒要接觸更多民眾，爭取支持與宣講縣政願景理念，今天和通霄鎮長候選人杜文卿、第6選區議員候選人陳春暖、第3選區議員候選人陳品安和翁杰，連續接棒車隊掃街，跨過1個選區後稍作休息、繼續與議員候選人合體向選民問好，把苗栗鄉鎮跑透透，團結的苗栗隊會共同打贏這場仗。

徐定禎說，許多鄉親聽到車隊宣傳聲，老早便開門站出來迎接、歡呼，有些民眾特地準備鞭炮、並熱情高舉雙手揮舞，路上民眾也舉起4號手勢給予支持，都讓他感受到苗栗鄉親的溫暖，自己絕對不會辜負大家期待，快快充飽電要為迎接新苗栗全力衝刺。

徐定禎強調，下禮拜6就要投票，這次選戰全台灣都在看苗栗會不會出現第一個黑道黑金縣長，懇請把手中選票投給會為苗栗帶來進步和改變的他，並懇請選民支持苗栗隊優秀候選人，讓好人才留在議會、把新力量送進議會，監督縣政、為納稅人把關每筆預算。