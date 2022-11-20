38歲前女F4團員史黛西（Stacy、周宥伶）在團體解散後轉往戲劇發展，拍過《戲說台灣》、《新玫瑰瞳鈴眼》、《生命桃花源》、《殷緣天成》等。今（20日）是她的大喜之日，在洪百榕、牧師宋達民和教會好友的見證下，與老公Jerry完成結婚儀式。由於夫妻都是虔誠基督徒，遵守婚前不能性行為的約定，今晚才會正式「開機」。

Stacy 18日在臉書分享登記結婚的喜訊，透露20日上午由宋達民牧師、洪百榕師母為他們證婚，歡迎大家來觀禮。Stacy形容與老公從相識到交往的過程非常戲劇化，原來2018年兩人透過教會認識，但當時沒有在一起。

隔了3年兩人再重逢，約會過程老公送她一個包裝精美的禮物，打開來看竟是Stacy念念不忘但捨不得買的大象娃娃，認為這是天註定的神奇緣分，笑稱：「神預備的對象跑也跑不掉。」最後，Stacy感性地表示，自己找到心靈相通、信仰相同的另一半，喊話：「雖然未來還有很多的事情一定會磨合，但我們當中有耶穌與我們同在，一定可以攜手跨越各樣的困難與挑戰。」

根據《TVBS新聞網》報導，Stacy和老公今年1月正式交往，男方個性木訥卻懂得驚喜求婚，讓Stacy驚喜又感動，馬上答應。由於雙方都是虔誠基督徒，未犯婚前禁止性行為的規定，今天正式結婚後，晚上才會「開機」。Stacy透露與老公想生2、3個孩子，希望能快點傳喜訊。

至於經濟方面的規劃，Stacy曾說與弟弟共同負擔一家4口的家用，去年她被拍到在松山擺攤賣飾品維生，她大方承認且說生意不錯，擺攤3天大約賺8千多塊，喜歡自食其力的感覺。當時她受訪時表示，目前家中最大開銷就是房貸，但家人都秉持簡單生活原則，生活花費約在10000到15000之間，生計沒有太大問題，未來目標希望開一間屬於自己的飾品店。