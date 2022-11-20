大陸男星羅晉與唐嫣兩人在2018年結婚，還在2年前誕下一女，婚後生活相當幸福，是娛樂圈中一對令網友稱羨的神仙眷侶。近日，羅晉在微博上刪除有關新劇《天下長河》的動態，並寫下「娛樂要有度！」的內容，讓網友驚疑不定，好奇羅晉與唐嫣的感情是發生何事了。

羅晉與唐嫣兩人過去合作過4部作品，並因戲生情，在2018年時宣布結婚，婚後唐嫣專心當起妻子與母親的角色，推出的作品數量日趨減少，專心在家中帶孩子。豈料，過去羅晉傳出在拍攝《曠野之境》的現場與女星張慧雯「壓腿聊天」，畫面似乎有些曖昧，雖然日後有傳聞指出張慧雯已和唐嫣私下解釋，但不論是羅晉還是唐嫣都未對此傳聞正面回應，讓網友質疑婚姻狀況是否亮起紅燈。

近日，羅晉的新劇《天下長河》開播，劇組們為宣傳新劇在微博上更新多個詞條，以維持熱度。然而，羅晉身為主演，理應配合劇組一同為新劇宣傳；豈料，他卻將所有有關新劇的動態一一刪除，並在微博上寫下：「娛樂，要有度！觸碰到我的底線！傷害到我的家人了！對不起，不跟你們玩了。」等字句，讓一眾網友看得雲裡霧裡，不知是發生何事了。

羅晉在微博上寫下霸氣護妻的字句。（圖／翻攝自羅晉微博）

對此有網友指出，過去新劇在宣傳時，其中一個詞條「羅晉新劇老婆被群嘲」衝上熱搜，雖然看似與唐嫣並無瓜葛，但疑似有網友謾罵唐嫣，使羅晉怒而刪博護妻。有網友指出羅晉護妻的舉動證明了兩人間的感情還是相當穩定，反駁婚姻亮紅燈的謠言，但也有網友不這麼認為，留言表示：「羅晉不管劇組的想法了嗎，這舉動也太戀愛腦了」、「詞條寫的模稜兩可，但明眼人都可以看出是新劇中，和唐嫣無關」、「之前的壓腿都不出來解釋，這次的護妻感覺好像是為炒作新劇的舉動。」