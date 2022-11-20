現場喊出湧入2萬人次到場，黨籍立委輪番上陣，砲火猛烈，抨擊民進黨執政，對手黃秀芳擔任立委沒照顧彰化。（吳建輝攝）

現場擺放1.2張椅子不夠用，旁邊草皮、道路也都擠支持者。（吳建輝攝）

王惠美強調，基隆36萬人口正在規畫中運量捷運，請問我們彰化鄉親有比別人卡細漢嗎，彰化125萬人口難道不應該有捷運。（吳建輝攝）

選舉最後倒數藍綠拚場，王惠美20日選在員林圓林園舉辦團結誓師大會，來自全縣的支持者將佔地2.5公頃的圓林園擠得水泄不通，現場喊出湧入2萬人次到場，黨籍立委輪番上陣，砲火猛烈，抨擊民進黨執政，對手黃秀芳擔任立委沒照顧彰化。

立委鄭麗文表示，彰化有最強的縣長王惠美與衛生局葉彥伯，過去彰化有遠見，進行萬人血清抗體檢驗，卻受到陳時中的打壓、中央的政治追殺，痛批蔡總統滿腦子想的都是政治防疫，黃秀芳過去3年都在衛環委員會，卻不顧民意只聽蔡英文的，中央要她舉手她就乖乖舉手，我們要拒絕不負責任的民進黨政府，1126集中選票支持1號王惠美。

立委楊瓊瓔說，台中捷運從1990年就開始規劃，經過30幾年，在盧秀燕任內不斷加速在加速，終於在去年通車，王惠美縣長這麼努力有遠見，規劃彰北彰南捷運，希望彰化鄉親繼續支持她;立委謝衣鳳也說，民進黨不罵人就不會選，拜託大家11月26日，希望善良骨力的彰化人，勇敢站出來，全力支持1號王惠美，另外也要拜託大家，全力支持18歲公民投票權。

王惠美表示，4年前一上任就接到審計室公文警告彰化財政，又遇新冠肺炎疫情，但有心就有願、就有力，財政變好了、也度過疫情，十二大願景實踐中，興建公共托嬰中心，推動整合式衛福大樓，吸引青農回流，招商也高達9000多億元，被批「流標王」，對縣府員工不公平。

王惠美強調彰化已脫胎換骨，各地都有捷運，彰化沒比人卡細漢，北彰、南彰捷運要同步規畫，台中捷運拉到彰化，形成雙核心，中部區域治理才會完整。