年度電影人盛會第59屆金馬獎昨(19)晚於國父紀念館盛大舉行，女主角獎由張艾嘉以電影《燈火闌珊》一舉奪下，而這也是她睽違36年三度封后，在典禮結束後她表示，不會舉行慶功宴，但會與好友李心潔聚會，而李心潔也在臉書發出兩人合照，更曝光41年前張艾嘉首次封后的黑白照。

女星張艾嘉昨晚睽違36年三度封后，當時她在台上感性說道：「霓虹燈曾是香港最重要的標誌，可是被LED取代了，我心中感到很感嘆，我真的是很怕電影會被小螢幕取代，我希望電影永遠永遠都存在」讓台下嘉賓相當動容，而這段話也被網友大讚「金馬最佳感言之一」。

典禮結束後，張艾嘉未舉行慶功宴，只與剛好來台的李心潔等好友聚會，李心潔今(20)日在臉書發文向張艾嘉祝賀：「不管多激動的吶喊聲，多少感動的淚水都無法完全表達我內心對於師父張艾嘉」她也提到張艾嘉一直都很努力、用心、認真，「永遠抱著一顆新人般熱情」。

隨後，她也感謝張艾嘉無私且關愛的提攜著後輩，看到她再次得獎非常感動，「讓我們可以再次用熱烈的掌聲向她表達我們對她的敬愛。」而文中也附上張艾嘉在第18屆與第23屆金馬獎，分別以《我的爺爺》、《最愛》拿下影后的黑白照片，當中可發現張艾嘉臉上掛著那招牌且溫柔的笑容，如今這份笑容雖經歷過歲月的滄桑，但依舊溫暖。