衛福部長薛瑞元同時具有醫師、律師「雙師」資格，有媒體以知名韓劇《醫法刑事》（Dr.Lawyer）形容，該劇主角是一名醫師，因為捲入醫療糾紛鑽研法律而考取律師，說「這樣的背景，幾乎就是薛瑞元的故事」。但媒體人「逆風的烏鴉」指出，一個曾觸犯把紗布放到患者肚子裡重大醫療疏失的醫生，有朝一日可以當上衛福部長確實很勵志，但選對邊也真的很重要，否則若換個顏色，那種醫療疏失大概就變成終身汙點了。

逆風的烏鴉今(20日)在臉書以「一個勵志的故事」發文提到，這兩天看了一下薛瑞元的經歷，確實還蠻特別的。最常被提到的就是他同時具有醫師和律師身分。不過，他為何會醫生不當跑去考律師？根據他自己受訪時的說法，他本來是婦產科醫師，但在嘉義自己開業時，被患者提告在幫一個患者做結紮手術時，被患者控告遺留一片紗布在她體內。結果薛瑞元敗訴，對他的事業造成重大打擊，也成為他改念法律的導火線。

後來薛瑞元以38歲高齡考進台大法律，1997年畢業時取得了律師資格。差不多同一時間，他進入洪奇昌的立委辦公室。2002年，他進入衛生署擔任簡任秘書。隔年接任衛生署醫事處副處長，2004年扶正成為處長。2008年7月擔任衛福部台北醫院院長，2015年擔任屏東縣衛生局長，2017年升任衛福部常次，2020年升任政次，今年7月，再接替陳時中成為部長。

「各媒體在寫薛瑞元的經歷時，大概都是以勵志故事的角度來寫的。」逆風的烏鴉指出，確實他的經歷還蠻勵志的。一個曾經觸犯把紗布放到患者肚子裡重大醫療疏失的醫生，有朝一日可以當上衛福部長，而且在此之前還中央轉地方、地方升中央大家都愛用，確實很勵志。

烏鴉強調，不過再換個角度看，這個「勵志」是因選對了顏色，在正確的時候到正確的黨裡攀上某個立委，還是真的才氣縱橫非他不可？當然啦，選對邊也是一種本事，真的很重要就是了。換個顏色，那種醫療疏失大概就變成終身汙點了。