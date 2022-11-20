九合一大選進入倒數一週，各地區候選人除了端出超優政見以及創意文宣吸引注意外，也出現不少高顏值候選人，憑著亮麗外表、火辣身材獲得矚目。有網友在論壇發文詢問「越來越多『正妹候選人』大家怎麼看？」，文章曝光後引發熱議，不少網友認為台灣的政治越來越「娛樂化」、「國之將亡」。

一名網友在論壇「Dcard」發文詢問「越來越多正妹候選人大家怎麼看？」，有網友認為台灣已經「政治娛樂化」了，，政治歪風越來越膚淺、嚴重，「不用有什麼真實力、學識，長得好看就行了」、「越來越常看到網路不是在討論誰的能力怎麼樣、做了什麼事，而是誰誰很美很帥戀愛了要投他，覺得『國之將亡』」。

也有網友留言表示，「高顏值男女比嚴重失衡」、「原則上正妹會加分，但還是要綜合評估專業特長、推的政見還有親民度」、「如果我是深耕地方多年的的阿北阿姨，卻因為長相問題輸給初入政壇的正妹/帥哥我會超嘔，根本沒有什麼社會能力論，長得好看就是贏在起跑點」、「可惜臉好看的我都不會投」、「不要是女的就統稱正妹誒」。