國民黨高雄市長候選人柯志恩。（袁庭堯攝）

九合一選戰進入選前黃金周，國民黨高雄市長候選人柯志恩今舉辦「高雄奇蹟人民作主」團結大會，現場重現經典國旗海、巨幅國旗，包含張善政、李四川、朱立倫以及韓國瑜都前來站台。柯志恩說：「何謂高雄奇蹟，就是改變的力量」，會與市民一起共創經濟、教育奇蹟，立下4目標，未來一定要讓天空變藍，地變平，滿街是招聘，甚至孩子不北漂在我們身邊。

前高雄市長韓國瑜今（20）日首度與國民黨高雄市長候選人柯志恩合體造勢。（袁庭堯攝） 柯志恩強調，高雄奇蹟就是「改變的力量」。（袁庭堯攝） 柯志恩選前黃金週大造勢，支持者到場相挺。（袁庭堯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今舉辦「高雄奇蹟人民作主」團結大會，包含國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、國民黨桃園市長候選人張善政，以及前高雄市副市長李四川都將登台助講。

柯志恩強調，高雄奇蹟就是「改變的力量」。（袁庭堯攝）

柯志恩一開始先感謝大家一路相挺，來到高雄近5個月，從一開始大家不知道他是男是女，到現在願意聽她講話，願意信任她，自己沒有金脈人脈狀況下，還是可以力抗陳其邁。她說，現在所在地是橋頭，過去是綠營大票倉，大家都支持民進黨，但她反問：「民進黨有讓大家過得比較好嗎？」大家只是希望空氣好點、薪水高點、水好喝一點、路平一點，以及治安公安好點，但現在是空汙、爛路，滿街招租，而孩子也不在身邊。

柯志恩選前黃金週大造勢，支持者到場相挺。（袁庭堯攝）

她說，統籌分配款高雄只輸新北、台北，但有7年高雄人口負成長，而且現在越來越少。她批，民進黨相信金錢力量，只要砸錢補助不然就是舉債，但她不相信這套，高雄最大的資產就是高雄人民，直呼「民進黨舉債蓋房子、我舉債護孩子」，她認為，教育是最大力量，我希望孩子不要去北邊蓋牆，留在高雄蓋磚瓦，孩子不要北漂。

「何謂高雄奇蹟，就是改變的力量」，她說，過去2016年民進黨中央地方全面執政，迎來傲慢政府，2018年韓國瑜讓高牆翻倒，但2020年民進黨重新執政時，迎來最不懂謙卑政黨，因此政黨一定要輪替，讓執政黨檢討，國民黨失敗過，也因此知道必須改革和人民站在一起。

她認為，高雄才是她的奇蹟，要跟市民共創經濟、教育奇蹟，過去4年高雄歷經太多事，柯志恩願意承擔這一局，就會勇往直前，弭平彼此怨懟，找回團結力量。她越講越激動，他說，國民黨對高雄不夠用心，有對不起高雄鄉親她願意承攤，對高雄深深說一聲對不起，因此，她知道自己責任和使命，帶領走向一個不一樣的高雄。

柯志恩說，要讓天空變藍，地變平，滿街是招聘，孩子在我們身邊，這4個我絕對要達到，大家如果相信民主，今天挺的是正義、公理，造勢沒有個人旗子都是國旗，今天是選中華民國。不用討厭陳其邁，但請相信柯志恩，一起共創高雄奇蹟，也要讓議會過半，不要讓民進黨太囂張，更是留下一個新世代。

主辦單位喊出現場破萬人，最後手拉手呼口號，最後並深深一鞠躬感謝支持者。