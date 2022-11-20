國民黨今批桃園市長鄭文燦是「剪綵王」，曾一天有出席6場剪綵，甚至50萬工程花30萬剪綵，卻積欠防疫計程車車資。市府新聞處長詹賀舜稱鄭文燦「走動式管理」，1天超過10個行程是基本款，批議員扭曲，強調因防疫計程車派車單據近10萬筆，已撥付1.28億元，交通局加派人力加速作業，年底前會完成。

詹賀舜表示，有關「南安路60巷至南京路111巷道路瓶頸打通工程」的用地費與工程費約800萬元，議員不該只拿部分預算曲解工程預算的使用，市府透過精簡預算的小工程發揮大效益，有效解決周邊交通問題，解決市民行的問題。

詹賀舜指出，鄭文燦在就任後，採「走動式管理」方式，一天10幾個行程是基本款，且活動不分大小，鄭文燦皆願意參加，積極走進地方、瞭解民意，為市民確實解決問題，並不會因為活動較小，就不出席，這是桃園地方廣為人知的作法，並已經持續八年，請議員不要故意扭曲好事。

詹賀舜也重申防疫計程車司機費用一事，因相關派車單據近10萬筆，需耗費大量人力核對，先前已經陸續撥付約1.28億元，剩下未撥付的部分，交通局也加派人力加速作業、儘速撥款，無選後才撥款的說法，也並未拖延積欠9個月。

詹賀舜強調，日前交通局說明，預計年底前儘速撥款給司機，是指在年底前可以完成撥付作業，且交通局已經加派人力、加速作業，目前正辦理作業中，議員一再為了選舉、扭曲解釋，這不是民主選舉的方式。