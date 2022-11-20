苗栗縣道130線苑裡鎮路段，20日晚間發生一起石虎路殺事件，這是苗栗今年第10起石虎路殺，目前石虎的屍體已送往特生中心作為研究使用。

苗縣府農業處自然生態保育科昨天晚上獲報前往處理，根據了解，該隻石虎為公石虎，重約3520公克，出生不到1年時間，雖然現場發現時還有意識，但傷勢嚴重。

經過檢查發現，其脊椎斷裂導致下半身癱瘓，且橫隔膜破裂，嚴重內出血，獸醫師評估後，確認已經完全無法救治而執行安樂死，目前已將死亡石虎送往特生中心作為研究使用。