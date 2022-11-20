九合一選舉進入最後倒數關頭，屏東地檢署查賄仍不鬆懈，近日接獲線報指出，屏東縣竹田鄉有村長及鄉民代表候選人現金賄選案件，歷時3日分別發動3波搜索及約詢，認定賄選明確，其中一人向法院聲請羈押禁見獲准。

屏檢表示，日前獲報竹田鄉李姓村長候選人為求順利當選，於今年11月間，以每票1000元交付選民並尋求支持，經搜索扣得相關證物，部分選民亦具體指述且繳回賄款，承辦檢察官訊後認定涉犯公職人員選舉罷免法罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，乃向法院聲請羈押，事後裁定8萬元交保候傳。

另名李姓竹田鄉民代表候選人，求順利連任，與陳姓妻子共同向選民買票，2人自今年11月初開始，分別向選區有投票權人，以每票1000元對價，交付選民並尋求支持，除掌握具體事證外，部分選民亦指證並繳回賄款，李男及陳女訊後被認涉嫌重大，並有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。