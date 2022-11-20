雖然芬蘭加入北約的手續遭到土耳其的卡關，但是芬蘭仍持續加強自身的軍備，就為了應對俄羅斯的威脅。芬蘭最近通過的軍備採購案，將大量購買韓國的K9自走榴彈砲。

防衛部落格(Defense Blog)報導，芬蘭國防部長凱科寧(Antti Kaikkonen) 已批准芬蘭國防軍的提議，也就是向韓國購買更多的 K9「雷霆式」( Thunder )自走榴彈，除了火砲本身，也包括備料零件、相關設備與後續服務。

其實芬蘭已經在2017年採購了K9，第1批是10門，後續預留了48門的備忘協議，現在應該先落實這個協議。

芬蘭陸軍官員表示，在經過幾年的使用後，已證明K9具有機動性、部隊保護和火力的優勢，它的可靠度也令人信任，因此陸軍完全支持追加採購K9自走砲。

芬蘭與俄羅斯有 1,300 公里長的邊界，兩國關係在歷史上並不融洽，曾經發生過「冬季戰爭」與「繼續戰爭」，二戰結束後，芬蘭向蘇聯相當程度的退讓，首先置身於北約之外，避免激怒蘇聯。

在蘇聯解體後，芬蘭也採取中立政策，不與俄羅斯有明確的敵意，但是這一些在俄羅斯入侵烏克蘭之後就改變了，芬蘭結束了50年的中立政策，已與瑞典一起申碃加入北約，目前唯一的阻礙是土耳其。