「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在T1的初登場，以38分、25籃板、9助攻及4火鍋坐收，讓台灣球迷見識來自NBA等級的統治力，不僅吸引了超過1萬5千名觀眾進場，T1官方YouTube直播的即時收看人數，最高更是來到25萬這離譜數字，人氣力壓了另一聯盟PLG，對此執行長「黑人」陳建州今（20）日也在個人IG發文回應。

T1的YouTube官方頻道昨日線上直播霍華德首戰，受到這股「魔獸效應」影響，尤其是雲豹展開逆襲將比賽帶入延長賽之際，觀看人數甚至一度衝高至25萬人次，至截稿為止總觀看次數來到破表的186萬次，完全海放P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人對決新竹街口攻城師組合的最高即時人數1萬4、33萬總觀看次數。

自從霍華德宣布效力T1後，逐漸登頂成為人氣最高的台灣籃球聯賽，也讓PLG感受到嚴重威脅，而今日2個聯盟的賽程又卡在同個時段，PLG預計又會流失不少觀眾，不過執行長陳建州仍在IG信心喊話，曬出PLG兩地滿場照並發文表示「走自己的路。我們球場見～Oh my PLG」。

在霍華德抵台不久後，陳建州就曾深夜發文訴說心情，「從零開始、一步一腳印，穩扎穩打、穩定成長。這週末我們球場見。Let’s go PLG」，陳建州也將繼續帶領PLG，力抗T1所帶來的「魔獸潮流」。