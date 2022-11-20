選美皇后徐至琦曾在《康熙來了》節目中憑F級身材爆紅，從演藝圈消失多年的她在大陸經商有成，晉身為身價不菲的斜槓CEO。而徐至琦近日卻被發現與國民黨台北市長候選人蔣萬安同框拜票的身影，且聽說她將擔任藍營監票志工，徐至琦對此坦言「人生第一次就獻給國民黨了！」

據聞前選美皇后徐至琦這次要擔任藍營的監票員，讓不少人好奇她怎麼會想要參與這件事情？「實際上，我認識的議員友人們，本屆含「藍綠白無黨籍」超過10位要參選！」徐至琦表示，「但我只能投三個人啊，我支持國民黨蔣萬安及台北隊議員，所以我人生第一次的監票志工，就獻給國民黨了！」因此這次徐至琦將親身參與監票，防止「傳說中的作票」落實透明選舉。

過去徐至琦都是以演藝形象出現在螢光幕前，這幾年轉戰商界，最近竟又出現在政治圈，不禁令人問到是否有人邀約她從政？「確實有過，但我認為從政者該將全部心力投入於服務民眾，不該將它視為職涯跳板。」徐至琦強調，「目前我對政治不熟悉，亦忙於商界，所以婉拒了。」

徐至琦最近頻頻出現在藍營候選人的選舉場合同框，似乎顯示她對藍營的政治理念比較認同？「是的，哈哈，我很多商界上市櫃的朋友都完全不對外表態，說佩服我這樣外顯。」徐至琦說，「我也是經一陣思想拔河，這屆我有這樣多黨派的議員友人們要選，特別去挺誰都顯得不夠圓滑。但國民黨的政治理念最貼近我的認同，我既身為公眾人物有言論影響力，我便該珍惜，該勇敢。」

徐至琦被問到最近會開始關心台灣政治，是否覺得當前社會有許多需要撥亂反正的地方？「有。能源、兩岸外交政策、特別是用錢的方面，我都有感！」徐至琦指出，能源：可以加重更合乎台灣天然條件的方式，避免經常性的缺電跳電。兩岸外交政策可以更圓融，讓台灣人民有生命財產安全的保障。至於用錢(預算)，希望能更透明公開並構成必要性，才能讓多數人民感受幸福與實際被幫助。

另外，所謂「封存的機密」亦是多數老百姓想理解但無法理解的，徐至琦強調，「台灣民眾有知的權利。」