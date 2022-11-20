參議院情報委員會副主席魯比歐（Marco Rubio）與多位共和黨人推出最新法案，將禁止發放旅遊簽證給所有9300萬中國共產黨員。不過，本屆國會議期僅剩不到2個月的時間，預計法案在本會期通過的可能性不大。

《美國之音》指出，魯比歐參議員辦公室發表書面聲明表示，這項法案的目的為降低中國公民加入共產黨的意願，並進一步限制中國在美國的間諜和宣傳活動。中國共產黨員目前有資格申請取得赴美旅遊和執行非官方公務的10年多次入境觀光簽證（B-1, B-2 visas）。

聲明提到，中國公民仍具備資格申請其它簽證類別，包括外交簽證、學生簽證、體育及藝術人士、交換訪客、公司內部調動、醫生和投資簽證等。「在中國共產黨尋求成為全世界唯一強國的計劃中尋求削弱和破壞美國。每個黨員都肩負著實現這個目標的使命。允許中共黨員在我國度假、購物或經商是不符常理的。」

除了魯比奧之外，共和黨聯邦參議員克拉默（Kevin Cramer）、斯科特（Rick Scott）以及圖博維爾（Tommy Tuberville）都是這項法案的原始提案成員。克拉默說，法案將對中國共產黨成員進行更嚴格的簽證審查，無論他們想要進入美國停留多久。他同時呼籲美國必須與中國進行「戰略脫鉤」（strategic decoupling），因為「每一天，中國共產黨都在傷害美國的利益」。

來自佛羅里達州的斯科特參議員說，「許多中國遊客都是善意的，應該被批准進入美國，但我們不能對中共所構成的風險視而不見」，「聯邦政府必須要徹底審查，確保來自共產主義中國的訪客不是中共特工或以任何形式與中國共產黨有關聯。」

今年2月，多位眾議院共和黨人聯袂推出《制裁中國共產黨內專制壓迫人民之官員法》（簡稱《制裁中共法》（STOP CCP Act），目標也是鎖定中共高級官員，追究其各種人權侵犯行為。不過，這些法案只有共和黨人的支持，並未有任何民主黨成員參與聯署，法案在提出之後至今沒有任何進展。

此外，魯比歐參議員等人所提出的這項法案目前前景尚不明朗。國會參眾兩院距離本屆議期結束只剩不到兩個月的時間。年底之前還有一系列法案必須優先審議，這部禁止中共黨員取得赴美旅遊簽證的法案要通過本屆國會的難度相當高。