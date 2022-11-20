周湯豪今小巨蛋演唱會第二場。（環球音樂提供）

周湯豪（Nick）的「REALIVE小巨蛋演唱會」今（20日）第2場，中場唱到〈麻吉麻吉〉，好友陳零九驚喜現身「討債」，面不改色問Nick：「你怎麼敢在這開演唱會，8月要寫給我的那首歌怎麼還沒給。」Nick直呼其實早就寫好了，稱彼此是「心靈伙伴」的2人，隨後首唱雙方合作且尚未曝光的新歌〈看你表演〉，事前安排好的橋段讓滿場上萬歌迷超嗨。

Nick首度攻蛋展現無數才華，不僅演出、連舞台設計到視覺效果等全程親自參與，也讓進場歌迷看到一場結合時尚大秀的演唱會。昨晚首場，周湯豪走下台時突有女粉絲丟胸罩給他，今天他再次跑到台下，還是有女粉丟「內在美」向他示愛，且今天改成白色蕾絲內褲，他見狀大方收下禮物。

他今也在台上分享出道12年一路走來心情：「會有低潮、有低落，在我懷疑自己的每一刻，因為有你們所以我沒有放棄，努力往夢想走去，然後分享愛，就是因為你們分享的愛，所以我能站在這邊，我覺得非常快樂。」中場一度落淚。