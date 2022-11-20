2022卡達世界盃足球賽20日舉辦開幕典禮，而賽前衛冕軍法國隊傳出2022金球獎得主、明星前鋒本澤馬（Karim Benzema）訓練時左大腿受傷退賽，根據賽會規定，法國隊最晚可以在第一場賽事前24小時更換替補球員名單。

本澤馬受傷後，法國隊安排他赴醫檢查，經過MRI核磁共振造影檢查，本澤馬左大腿肌肉撕裂傷，需要3個禮拜復原，他受傷退賽後，「高盧雄雞」前鋒位置還有2018年上屆世足表現出色的球星姆巴佩（Kylian Mbappe）、格里茲曼（Antoine Griezmann）、吉魯（Olivier Giroud）、小圖拉姆（Marcus Thuram）及登貝萊（Ousmane Dembele）等好手可用。

本澤馬透過IG證實退賽，他寫道：「我的人生從來沒想過放棄，但我必須為球隊著想，誠如我過去一樣。所以我把自己世界盃國腳的位子讓給可以幫助團隊在這次世界盃有好成績的人，謝謝各位支持我的留言。」

本澤馬是2014年世足法國隊進球數第一的球員，上屆世足他因為2015年涉嫌利用性愛影片勒索2014年世足國家隊隊友布耶納（Mathieu Valbuena），因此未徵召他，直到本屆世足才又回到國家隊，可惜又因為受傷無緣世界盃。

法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）透過球隊聲明表示：「我替本澤馬非常難過，這次參加世足賽他有很大的決心跟目標，儘管法國隊面臨新的考驗，我還是對團隊有信心，我們會全力以赴、面對各種挑戰。」