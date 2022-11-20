第59屆金馬獎頒獎典禮在昨（19）日晚間圓滿落幕，得獎者有的實至名歸，也有讓人相當遺憾的落榜者。女星陳珊妮受邀頒發「最佳原創電影歌曲」時，在打開信封的瞬間，看見是周興哲得獎，驚訝的表情遭網友做成迷因在網路上瘋傳，猜測是否意外得主是周興哲。對此，她急忙的在IG回應了。

陳珊妮在IG限時動態中指出，在上台頒發獎項之前，曾在後台遇到剛表演完的周興哲，好意提醒對方：「要趕快回前台準備領獎！」豈料在台上打開信封後，竟然真的是由周興哲獲獎，讓她相當訝異，還和周興哲打趣說：「不是和你說了嗎？」沒想到那時的吃驚表情竟被網友截圖在網路上瘋傳，還被誤會了。讓陳珊妮有些無奈，不過她也幽默表示：「沒想到我的美貌被做成迷因，不要害我啦！」

此外，周興哲以電影《我吃了那男孩一整年的早餐》雙雙入圍最佳新演員與最佳原創電影歌曲，雖然演員獎惜敗胡智強，但還是摘下最佳原創電影歌曲的桂冠。他在台上說出得獎感言時，也不忘放閃未婚妻趙岱新，一時間，現場充斥著滿滿的粉紅泡泡。