歐美及日本等先進國家有許多立業百年的家族企業，後代子孫繼承先祖創業精神，且發揮家族特有的文化價值。中華財富傳承協會理事長、會計師方燕玲指出，台灣主要大型家族企業多在1960至1970年代創設居多，至今仍在營運的企業多由第二代掌舵，正面臨是否由第三代或專業經理人接班的挑戰。

方燕玲提醒。台灣家族都將邁向百年歷史，而嬰兒潮企業家亦屆齡70歲上下，此時完成家族企業規劃接班，是團隊交接的黃金時期。特別是，歐美家族企業多以「家族治理」為核心精神，透過不同的傳承架構與商業模式，方能永續經營至今。台灣的家族企業若要推動相似作法，實際上能主導的也是目前仍在主持企業的創業家，如今採取行動有其關鍵的時間點。

《家族財富傳承》新書發表會20日舉行，作者方燕玲以其30多年在會計師專業執業的經驗，及四年前加入平安恩慈國際法律事務所、並成立家族治理中心，實際接觸許多家族治理個案下，所累積的百篇手扎與分析。

台灣大學經濟系名譽教授林建甫在新書發表會上致詞指出，台灣和中國大陸社會有一定的相似特性，中國史上千年朝代更迭，多是在「輪迴」，也沒有發生工業革命。俗話說的「富不過三代」，就是一種輸迴，通常是因為分家「分壞了」！再怎麼分，小孩子都覺得不公平。

林建甫說，他研究西方經濟為什麼會有百年企業？「就是因為不分家」，在不分家的前題下，有家族治理的核心精神和適切的接班架構，家族企業可以順利傳承。他也認為，這本《家族財富傳承》新書的出版，對台灣現階段非常重要，第一章就從家族治理與家族憲章開始講起，因為除了大型家族企業，台灣還有更多的中小企業對這方面是沒有完整資訊的。