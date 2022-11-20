女星林心如早年以瓊瑤劇《還珠格格》紫薇格格的角色而廣為人知，後來在大陸拍攝《美人心計》、《傾世皇妃》等多部影視作品，成為影壇經典。她與男星霍建華2016年結婚，2017年誕下女兒「小海豚」，近日一家人在外用餐被服務生認出，對方詢問能不能拍照，兩人都親切答應，不料意外讓女兒小海豚入鏡，掀起許多人討論。

近日微博上有網友曝光霍建華林心如夫妻與一名服務生的合照，從背景看來兩人應該是外出用餐時被服務生認出，林心如可以看出是素顏，穿著襯衫和牛仔褲，打扮相當隨性，霍建華則親暱搭住服務生的肩膀微微一笑，更大方拿起鏡頭與對方自拍，夫妻倆都很親切，有眼尖網友發現合照中似乎有兒童的腿，林心如身後似乎就是倆人的女兒小海豚，不過被林心如巧妙擋住，沒有曝光女兒正臉。

林心如和霍建華在外用餐被認出。（圖／綜藝少女的日常微博）

霍建華舉手機和服務生自拍。（圖／綜藝少女的日常微博）

不少網友討論：「林心如素顏依然美美噠」、「林心如還是那麼好看」、「林心如好沒架子」、「不營業時候正常生活，很幸福」、「他倆的孩子應該特別好看」、「超喜歡這對夫妻」、「椅子上的腳腳是不是小海豚？」。

林心如2017年誕下愛女，夫妻倆在外相當保護女兒，從未讓女兒正臉曝光，不過林心如仍然會在採訪中提及家庭生活，她透露第一次送女兒上幼稚園時，霍建華以為女兒會哭，沒想到女兒很堅強，反而是林心如抱女兒時突然不捨，忍不住掉了兩滴淚，親子互動引起不少家長的共鳴。