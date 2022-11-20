北斗社區長者與秀林國小學童共組青銀世代歌仔戲班，經過連續3個月的課程訓練，今下午在北勢子新福宮搬演在地故事。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

北斗社區長者與秀林國小學童共組青銀世代歌仔戲班，經過連續3個月的課程訓練，今下午在北勢子新福宮搬演在地故事。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

舞台上的「財神」額外加碼，於演出時拋撒錢幣獻祝福，台下觀眾忙著接「從天降下」的禮物，現場氣氛歡樂。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

廟埕前擠滿人潮，小朋友專注看舞台上演出，大人們人手一「機」忙著捕捉素人演員的身影，熱鬧滾滾！。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

廟埕前擠滿人潮，小朋友專注看舞台上演出，大人們人手一「機」忙著捕捉素人演員的身影，熱鬧滾滾！。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣文化基金會藝術下鄉「廟藝傳埕」計畫去年推出後，深受民眾喜愛，今年歌仔戲藝術下鄉走演到民雄鄉北斗社區，由北斗社區長者與秀林國小學童共組青銀世代歌仔戲班，經過連續3個月的課程訓練，今下午在北勢子新福宮搬演在地故事，重現野台戲群眾爭睹的榮景。

文化基金會執行長陳尚雍指出，這次再度請到緣龍戲坊團長江明龍親自授課，歷經每星期3小時，連續3個月訓練後，年齡差距極大的素人演員從看戲走到演戲，過程充滿歡笑與樂趣，尤其這次公演是搬演在地故事，劇本內的北斗社區之歌，由長者們動腦自編，歌詞提到「北斗舊名北勢子、新福保生蓋靈聖、賴家古厝有名聲、水岸公園來走走、百年秀林是名校、台灣水池彩虹橋、校園農場蛙蛙叫、野球出名我驕傲」等內容，包含民雄地理、社區環境、學校特色等，獲得全場鄉親鼓掌叫好。

江明龍說，長輩剛開始上課時眉頭深鎖，到後面越練越有成就感，玩的不亦樂乎，而今天下午的演出，包括副縣長劉培東、秀林國小校長翁雅屏、北斗村長謝志宏等人，以及許多大小朋友都到場「看熱鬧」。

劉培東說，很久沒看到這樣的野台戲，長輩和學童認真演出非常精彩，尤其以環境劇場模式，將廟口當成劇場，重現野台戲榮景，非常有意義，肯定文化基金藝術下鄉廟藝傳埕計畫，除讓大家喜歡、更認識台灣土生土長的表演藝術「歌仔戲」，既推動廟口文藝復興，也深根台灣傳統。

陳尚雍說，去年歌仔戲計畫受到矚目，今年再次登場，希望讓長輩在學戲過程，找回大家對家鄉的記憶，讓家鄉文化得以傳承與延續，也進一步讓學童透過搬演在地故事，對自己的故鄉熟識進而產生認同感。