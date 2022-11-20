台南市長黃偉哲（米黃夾克者）穿過上萬名支持者大進場登台。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（米黃夾克者）帶領民進黨市議員候選人與市府一級幹部在麻豆舉辦團結大造勢。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲舉辦麻豆團結大造勢，現場聚集上萬支持者。（程炳璋攝）

選前最後1周，台南市長黃偉哲20日在麻豆區池王府廣場舉辦團結大造勢，激出逾萬名支持者進場，黃偉哲細數3年多來政績，感念曾文區曾幫自己創下立委全台最高得票率紀錄，強調麻豆工業區落成與改善治水帶來更多企業進駐。

選前最後1天假日，黃偉哲陣營傾全力一搏在麻豆區大造勢，請來屏東縣長潘孟安、前台南縣長陳唐山站台，民進黨6位立委賴惠員、林俊憲、林宜瑾、王定宇、郭國文宇陳亭妃與市府團隊1級幹部全部到場，現場湧進上萬民眾捧場，數十輛遊覽車將池王府周邊道路擠得水洩不通。

黃偉哲帶著妻子劉育菁、市府團隊所有一級幹部與多名民進黨提名議員一起大進場，營造大團結氣勢。

他提到麻豆是自己政治故鄉，曾文區選民曾為自己創下立委全台最高得票率紀錄，他擔任立委期間，連續17個會期被公督盟評鑑為優良立委。選上台南市長後，完成設立麻豆工業區與改善治水等政策，引進更多企業進駐，作為回報鄉親支持。

黃偉哲細數4年來政績，包括台南市有36項建設評比獲得市政建設卓越獎，獲獎數全台第一，4年來施政滿意度都在7成以上，防制酒駕、打擊詐騙、消防公共安全都是6都第1，長照據點覆蓋率6都第1，因應氣候變遷的施政評比全台第1，直呼都是市政團隊的功勞。

黃偉哲提及為市庫節省開支，估計台南市的建設經費，每花100元，市府出錢只有30元，70元都由中央補助支出。副市長戴謙引進台積電半導體產業設廠，帶給台南就業與科技聚落的機會。

黃偉哲與民進黨提名市議員們一起向支持者催票、拉票，拚選民持續支持民進黨在台南市締造選舉佳績。