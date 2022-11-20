女星Makiyo（川島茉樹代）與小3歲老公「小金」5月宣布結婚，10月底迎接兒子「妹妹歐」的誕生，夫妻倆近期卻頻繁爭執，Makiyo開直播抱怨老公「很表面」，小金吵到離開月子中心，事後哭求原諒。今（20日）圤智雨在分手宣言調侃Makiyo尪，對此小金稍早做出回應。

李妍憬、圤智雨認愛不到一個月就分手，男方20日發文認了：「分手李妍憬！這段戀情從一開始就不被看好，但結束這件事，到底我該怎麼寫呢？是該假掰的像小金一樣都說是自己的錯，還是要很圤智雨風呢？」

稍早，小金透過IG限時動態PO妻兒的照片，寫道：「兩個人相處，委屈往肚子吞，不叫假掰，叫肚量。老婆自己選的，對錯都挺老婆，不叫假掰，叫溺愛。對於人生的過客，不惡言相向，不叫假掰，叫男人。」由於內文連續強調三個「不叫假掰」，被解讀是回應假掰一說。

Makiyo產後和小金頻起口角，曾在直播抱怨老公逼她喝水快速瘦身、動作慢到像是故意演戲、將出生5天的兒子放在冷氣孔下換尿布、搶吃月子餐、買飲料加冰塊、吵架時火速帶行李離開月子中心、睡到打呼叫不醒、偷帶酒害她被護理師誤會有喝酒等，雙方目前正在冷戰；對此，Makiyo經紀人胖姐透露小金事後痛哭道歉，但Makiyo正在氣頭上所以不讓他進門，坦言：「夫妻倆不是第一次這樣爭吵，目前先讓彼此冷靜一下。」

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