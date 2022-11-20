民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka（前左）今在自由廣場舉辦造勢活動，副總統賴清德（前右）現現身站台，並拉起Kolas的手，向支持者深深鞠躬，希望大家能給予她勇氣，讓她迎向勝利。（羅亦晽攝）

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今在自由廣場舉辦造勢活動，副總統賴清德現身時，台下支持者熱情揮旗，頓時掀起一片紅海。（羅亦晽攝）

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今在自由廣場舉辦造勢活動，身在美國的駐美代表蕭美琴透過影片，表達對Kolas的支持與信心。（羅亦晽攝）

拚連任的國民黨花蓮縣長徐榛蔚在選前超級周末，選擇深入基層掃街拜票，用實際行動搏取選民支持。（國民黨花蓮縣黨部提供／羅亦晽花蓮傳真）

拚連任的國民黨花蓮縣長徐榛蔚在選前超級周末，選擇深入基層掃街拜票，用實際行動搏取選民支持。（國民黨花蓮縣黨部提供／羅亦晽花蓮傳真）

選戰倒數，民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka在選前最後一個假日，與黨內各級候選人一同舉辦造勢活動，並邀請副總統賴清德三度站台助選，努力衝刺拚選票；拚連任的國民黨縣長徐榛蔚有別於對手，選擇在超級周末深入基層掃街拜票，用實際行動搏取選民支持。

Kolas競選團隊今天下午在自由廣場舉辦選前造勢活動「擋不住的團結大會」，儘管現場不時下起大雨，仍不敵支持者支持心中候選人的決心，吸引近4000人力挺，而副總統賴清德、農委會主委陳吉仲、原民會主委夷將·拔路兒、民進黨副秘書長林飛帆等綠黨大咖、政壇明星等均現身站台，替Kolas助選，而身在美國的駐美代表蕭美琴則透過影片表達對Kolas的支持與信心。

蕭美琴在影片中表示，雖然美國與台灣的距離遙遠，但她一直很想念大家，也很關心花蓮，聽聞好姐妹Kolas決定選花蓮縣長，明知道這將是一條非常辛苦的路，但Kolas很勇敢，對花蓮有強烈的使命跟情感，希望支持者們不要讓Kolas感到孤單。她也相信，Kolas的責任與專業，一定會是好縣長，希望過去曾經疼惜、支持自己的好朋友們，能在這次給Kolas更大的力量，讓花蓮變得更好。

賴清德致詞提到，再過5天，這場由Kolas率領、各方響應要「打破傅氏王朝、夫妻輪政」的運動，將要決定勝負，在最後階段、最關鍵的時刻，今於自由廣場舉辦團結爭取勝利的造勢大會，他有絕對的信心，相信大家一定會贏。

賴清德坦言，要推倒傅式王朝的高牆實屬不容易，但Kolas展現無懼地勇氣，勇敢承擔，令人欽佩，他也向現場的支持者喊話，「支持Kolas的每個人都展現無懼的勇氣」，今年這場運動，大家完全展現跟過去不一樣的勇氣，值得為自己掌聲，接著台下便掀起一片紅海，齊喊「Kolas凍蒜！」

Kolas則是感謝支持者給予的鼓勵，讓團隊的戰鬥力十足，且今天活動會場位於100年前關押重刑犯的地方，如今這裡已成自由廣場，「我們今天要當自由人」，要自由吶喊「不要再13＋4，拒絕13＋4！」

儘管選前黃金周是候選人最後衝刺最佳機會，徐榛蔚卻選擇深入13鄉鎮村里巷弄，關心鄉親，並徒步掃街拜票，向尋求選民支持，更到各社區日照中心、銀髮族福氣站及文健站等處，與老大人「搏感情」，其「好媽媽、好媳婦」的親民形象，也深獲民眾好評。