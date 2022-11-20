選前最後一個前黃金周，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天（20）日下午在橋頭區台糖花卉中心旁大草皮舉行「高雄奇蹟，人民作主」造勢活動，包括前高雄市長韓國瑜、前高雄副市長李四川、國民黨主席朱立倫、桃園市長候選人張善政等大咖都紛紛到場站台。從空拍圖可見場地湧進人潮超壯觀，主辦單位稱現場破萬人。有網友看直播時不禁激動表示，「再創造一次奇蹟...」。

柯志恩今在橋頭區台糖花卉中心旁大草皮舉行「高雄奇蹟，人民作主」造勢活動，現場來了許多支持著揮舞著國旗，包括前高雄市長韓國瑜、前高雄副市長李四川、國民黨主席朱立倫、桃園市長候選人張善政等人也到場站台。柯志恩在造勢直播影片底下留言，「選擇3號柯志恩，高雄100分！」

網友看到現場畫面後紛紛表示，「奇蹟再現，高雄突變，繁榮超炫」、「柯志恩會是一位有學歷，經歷，能力，又美麗的市長，祝高票當選，高雄變藍天，腳踏綠地，凍蒜啦！」、「感覺大家有種捨不得結束離場的感覺」、「不容易的一場選戰，一個媽媽勇敢挑戰，不要輕忽一個母親的毅力跟勇氣」。

也有網友喊說，「再創造一次奇蹟。就看高雄人的智慧加油加油啊！」、「我在地人投票3號」、「我們等著妳，加油」、「榮譽、清廉、進步！大高雄大家支持柯志恩」、「柯志恩當選，川伯再當副市長，一起為高雄打拚」、「好感動，快掉下眼淚」、「國民黨真要團結起來」、 「好多人！一定要翻轉高雄喔！」