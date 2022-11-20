選戰倒數6日，新北市長侯友宜今日下午前往中和四號公園，為議員候選人游輝宂站台，侯表示，游做人誠懇厚道，且默默做事，相信地方上都有感受，此次游掛國民黨籍出戰，希望民眾能持續支持，把好議員留在議會。

游輝宂在四號公園舉行公益親子園遊會，現場湧入近500名鄉親，侯友宜表示，游輝宂話不多，但做人非常誠懇、厚道，4年前以無黨籍身分當選議員，就抱持愛中華民國與台灣這塊土地的精神，投身地方建設，連南勢角的山路都會關心，讓地方上里長有所感受，「這種議員用真心愛中和，腳踏實地為中和來努力」。

侯友宜說，這次游輝冗唯一的不同，就是願意代表國民黨來參選，繼續默默「好好做事」，因此希望大家支持游輝宂，讓他繼續為鄉親服務。

游輝宂接過麥克風，簡短表示，謝謝大家給他肯定，自己過持續為中和打拚，希望大家都能看感受到，自己未來會跟著侯友宜腳步，打造更幸福的中和。

結束行程後，侯友宜隨後前往和平街黃昏市場掃街，國民黨議員候選人金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、游輝宂都到場陪同，吸引許多攤商要求合照、簽名，聲勢浩大。