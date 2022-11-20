文大畜牧場載來10隻努比亞羊，隔著圍籬跟大小朋友互動。(曹婷婷攝)

台南市約有210戶養羊業者，飼養2.2萬餘頭羊，其中，肉羊182戶飼養1萬2200頭，乳羊40戶飼養9160頭，總飼養頭數高居全國第1。為推廣在地優質羊肉產業，今天於龍崎區竹炭故事前舉辦「台南羊肉節」，除準備國產羊肉料理藥膳羊肉湯免費品嘗，現場也由文大畜牧場載來10隻努比亞羊，吸引大小朋友餵食互動。

龍崎區農會推廣部主任董啟聖表示，台南是全國數一數二的肉羊養殖產地，透過地產地銷，現宰國產溫體羊肉新鮮度、肉質Q度等都更勝進口羊肉。尤其，國人一到冬天，習慣食補調養身體，因此，透過舉辦羊肉節並現場準備藥膳羊肉湯，提供民眾品嘗，推廣在地優質國產羊肉。

文大畜牧場業者指出，該場目前養500多頭羊，都交給雲林、彰化拍賣市場，由於台灣人因日常飲食較沒有吃羊肉的習慣，往往到了冬天，因冬令進補的關係，才能感受到買氣明顯，整體羊肉產業仍待推廣，希望能讓更多人認識台南是優質的羊肉產地。