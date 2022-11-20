郭子乾在山地原住民嘉年華會活動中，妙語如珠逗樂鄉親。（李傅中武提供）

郭子乾為台北市議員李傅中武舉辦的山地原住民嘉年華會站台，上演精彩模仿秀。（李傅中武提供）

郭子乾為台北市議員李傅中武舉辦的山地原住民嘉年華會站台，上演精彩模仿秀。（李傅中武提供）

郭子乾（中）力挺前經紀人林金俐（右）老公李傅中武競選連任台北市議員。（李傅中武提供）

模仿天王郭子乾是近期選舉造勢活動最搶手的主持人與站台嘉賓，且抬轎對象不分黨派、跨越藍綠白；郭子乾受訪時表示，他接選舉秀已經25年，有自己堅持絕對不碰的原則：「我只在現場為邀請我的候選人加油打氣，喊凍蒜我OK，但要謾罵對手的就沒有，我絕不會站在台上罵人家！因為我對其他候選人也不熟。」

郭子乾19日行程馬不停蹄，一早5點半開始拍廣告，下午趕赴好友、國民黨台北市議員李傅中武競選總部的山地原住民嘉年華會，相繼以脫口秀與族人鄉親同歡，並來一段柯P、蘇貞昌、郭台銘「上身」模仿秀力薦李傅中武；之後他又趕往新竹，主持民眾黨市長候選人高虹安的競選晚會。不過郭子乾說，其實今年選情較冷，接的選舉秀沒有往年多，至今大約僅5、6場。

他25年來為許多親友、政治人物抬轎助選，是否想過自己出來選？「沒有！從來沒有！選那個要幹嘛？我又不會幫選民服務！我繼續為觀眾服務就好！」他透露曾跟讀海專的學長姊說「我輪機概念還熟，可以去跑船」，結果被打槍婉拒：「少來了！我們航運界不差你這船員，但演藝圈少了你，會少了很多歡樂！」他聽了心想：「你這話講得滿對的，應該要把人放在對的地方，航運界確實不少我一個，但我繼續留在演藝圈，可以為觀眾帶來更多歡樂！」

郭子乾回憶助選經驗，在李傅中武的太太林金俐20多年前當了他3年經紀人時，他就開始接選舉秀了，親表哥林政則曾是新竹市長，選舉時他也主動去幫忙助選，「我對親友都非常好，有人選舉我都會去幫忙」，和李傅中武是20多年的朋友，「當初聽到他要選台北市山地原住民市議員時，我也嚇一跳，他做人正直熱情、是警察出身，警界退下來選上議員，連任這幾屆，一直看到他選民服務做得滿好」。

他說這些年跑各政黨選舉活動已跑出心得，表哥林政則也曾是新竹市長，當年選舉他就自己主動去幫忙，舅媽還驚訝地說「沒想到他還會幫人助選」，他媽媽則回「他早就在幫人家助選，妳沒看到而已」，「當時國民黨也找人要來請我去幫忙，我就說不用啦，他是我表哥，我自己會去」；此外，民進黨前台東市長賴坤成是他國中同學，每次選舉他都義無反顧站台，「我還幫他錄電話錄音催票，我說『他不是我朋友，他是我兄弟，如果這個人貪贓枉法，你以後看到郭子乾上電視，你儘管吐他口水』，我願意替認識40年的老友做這樣的人格保證！別人選舉選到荷包滿滿，他是選到兩袖清風！」

郭子乾模仿政治人物、名人以有特色者為主，坦言在《全民大悶鍋》時期曾模仿過金城武和謝霆鋒兩位帥哥，「連我自己都不相信！我無法說服自己是這兩個人，所以之後就不模仿這兩個角色了」；還有一次他模仿劉德華，自己覺得化妝畫得不錯，還有鷹鉤鼻，「我假裝我是華仔，但有觀眾叩應進來，我一輩子都記得，是聖地牙哥的潘小姐，她說『你在模仿誰啊，劉德華是我的偶像，你不要模仿他好不好，我看了想吐』，因為是現場節目，我只好說『妳吐了？懷孕了？恭喜妳！』，結果她說她老公看了也吐了，我就說『恭喜妳，雙喜臨門』，反而在節目中變成好朋友！」

他坦言政壇上長得帥的政治人物吳怡農、蔣萬安、馬英九都沒模仿過，「以模仿來講，最好不要模仿偶像、美女，他們都有自己的粉絲，一旦醜化，粉絲會對著你罵，何苦？當時模仿金城武、謝霆鋒就被罵爛透了！」他說對自己來講，模仿就是一天的角色，「今天角色不被認同，我明天再換另一角色就好，曾有記者問我模仿一個角色會不會遇到瓶頸，沒有瓶頸啊，這角色無法勝任，那就一天而已，我明天就模仿其他人，這就過了啊，幹嘛拘泥我一定要像這個人？」

他強調自己模仿的概念就是：「我不可能模仿得像每一個人，但是我模仿時盡力去做，如果不像，我也盡力了」。

以綜藝節目走紅的他，今年以《茶經》入圍金鐘獎男主角獎，他說其實早在《悶鍋》之前，他就當了很多年演員，演了不少戲，「這次演《茶經》入圍， 某篇訪問下標下得很好，說我是『沒被模仿耽誤的演員』，其實演戲的最根本的就是模仿，以前的演員不會表達情緒，就是從模仿動物開始的！」