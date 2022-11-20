選前黃金周，民眾黨主席柯文哲到台北屯參加「民眾黨團結之夜、聯合造勢晚會」，受到支持者歡迎，紛要求合照。（馮惠宜攝）

選前黃金周，民眾黨主席柯文哲到台北屯參加「民眾黨團結之夜、聯合造勢晚會」，推薦黨推薦在台中市11位市議員候選人。（馮惠宜攝）

選前黃金周民眾黨主席柯文哲帶著夫人陳佩琪為黨提名11位台中市議員候選人參加「民眾黨團結之夜、聯合造勢晚會」，他表示，國、民兩黨在新竹打高虹安，他們就是每天想害人、抹黑人家，台灣民眾黨從沒幹過這種事，因為醫師與政治人物最大的不同就是救人不害人。

柯文哲20日帶陳佩琪在大台中為黨籍候選人掃街，並在傍晚到北屯區民俗公園舉辦的「民眾黨團結之夜、聯合造勢晚會」帶領民眾黨11位候選人一起做最後衝刺，其中日前受到教召的南屯區市議員候選人洪鑫任，則由弟弟「小小洪」代表出席為哥哥催票。

柯文哲一進場則受到支持者歡迎，紛紛要求合影、簽名，柯文哲致詞時表示，台中在台灣的政治史上很像美國大選的搖擺州，在整個台灣歷史上台中市長政黨輪替最多次，表示台中市民對改變的接受度很高。

柯文哲說，因為感受到台灣社會對兩個黨都很失望、甚至絕望，所以今年選舉民眾黨「以民眾新希望」為口號；話鋒一轉他也說，理論上是在野黨監督執政黨，現在都是執政黨監督執政黨，民進黨擋大巨蛋、社子島，一直拖到底是對付柯文哲還是台北市民？

柯文哲強調他是醫師，醫師與政治人物不同點在不會想要害人，你看國、民兩黨在新竹打高虹安，他們就是每天想什麼東西害人，抹黑人家，台灣民眾黨從沒幹過這種事。

他也說，歷史上從興票案、宇昌案、MG149…就是這樣，但有聽過台灣民眾黨搞什麼案去抹黑人家？因為醫師是救人不是害人，心存善念、盡力而為，柯文哲說，不要期望一天改變這個國家，更不能期望什麼事都不做這個國家就會改變，這個國家要改變，最起碼從投票選出民眾黨候選人開始，請大家拉票、顧票、投票。