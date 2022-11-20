「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在台灣的首場比賽繳出38分、25籃板及9助攻的準大三元數據，帶領桃園永豐雲豹拿下逆轉勝，不過外界始終都將目光聚焦在霍華德身上，讓新北中信特攻的「黑豹」阿巴西狂轟全場最高51分的表現有些被遺忘了，但根據隊友林秉聖IG發文，賽後阿巴西收到了來自霍華德的追蹤，甚至還相互私訊聊天。

阿巴西昨役出賽50分鐘，全場出手來到39次命中22球，命中率高達5成64，其中3分線外14投7中，率領中信特攻在半場取得多達21分領先優勢，只可惜守不住霍華德禁區一柱擎天的表現，無法以勝利來慶祝個人拿下51分的超狂表現。

親身經歷阿巴西開啟砍分模式，霍華德似乎也被他的精采演出給吸引，阿巴西的隊友林秉聖在IG發文寫下，「我兄弟阿巴西，我們每天都早上一起打球，晚上一起打遊戲，其實我遊戲打得比他好，可是他昨天居然在雲豹開幕戰狂砍51分！晚上就被魔獸追蹤IG私訊還聊天！！我發誓從今天開始我要加緊練習，不只籃球，還有英文的部份。」

阿巴西的父親是塞內加爾人，8歲時就來到台灣就讀，2020年阿巴西決定放棄塞內加爾國籍歸化台灣，以本土身分在2021年第一輪被中信特攻選中，去年是阿巴西的新秀賽季，平均每場能砍下20.7分，昨日也向球迷展現不俗的得分能力，賽後更是取得霍華德的注意，也算是填補了阿巴西無法帶隊取勝的遺憾。